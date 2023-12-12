Словаччина готова підтримати рішення відкрити переговори з Україною про вступ до ЄС – глава МЗС

Та країна не буде постачати Києву військову допомогу, додав він. Лише гуманітарну.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава готова підтримати рішення про початок перемовин про вступ України у Євросоюз.

Про це повідомляє пресслужба МЗС країни.

"Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради, - заявив Бланар.- Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням".

Він наголосив, що потрібно більше фокусуватися на пошуку мирних рішень для врегулювання ситуації в Україні.

Бланар також нагадав, що уряд Словаччини не відмовиться від свого рішення не надсилати Києву військову допомогу, а обмежиться лише гуманітарною. Йдеться про розмінування та підготовку енергетичної інфраструктури до зими.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала ЄС розпочати переговори про вступ України. Після цього президент Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до них.

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї вимагав Євросоюз. Вона зауважила, що роботу над процесом перемовин "можуть розпочати негайно", але для його конструктивізації Києву потрібно закінчити ще кілька реформ.