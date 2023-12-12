Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Словаччина готова підтримати рішення відкрити переговори з Україною про вступ до ЄС – глава МЗС

12 грудня 2023, 15:13
Словаччина готова підтримати рішення відкрити переговори з Україною про вступ до ЄС – глава МЗС
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Та країна не буде постачати Києву військову допомогу, додав він. Лише гуманітарну.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава готова підтримати рішення про початок перемовин про вступ України у Євросоюз.

Про це повідомляє  пресслужба МЗС країни.

"Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради, - заявив Бланар.- Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням".

Він наголосив, що потрібно більше фокусуватися на пошуку мирних рішень для врегулювання ситуації в Україні. 

Бланар також нагадав, що уряд Словаччини не відмовиться від свого рішення не надсилати Києву військову допомогу, а обмежиться лише гуманітарною. Йдеться про розмінування та підготовку енергетичної інфраструктури до зими. 

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала ЄС розпочати переговори про вступ України. Після цього президент Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до них. 

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї вимагав Євросоюз. Вона зауважила, що роботу над процесом перемовин "можуть розпочати негайно", але для його конструктивізації Києву потрібно закінчити ще кілька реформ. 

СловаччинаЄС. Україна

Останні матеріали

Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов’язання та обіцянки?
Політика
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов’язання та обіцянки?
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 16:59
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Політика
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 12:41
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Політика
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 08:15
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Політика
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 грудня 2023, 22:03
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється