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ПОЛІТИКА

Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України та посилить правила транзиту

29 листопада 2023, 16:13
Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України та посилить правила транзиту
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митному закриттю.

Уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо у середу, 29 листопада, ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт агропродукції з України та посилити правила транзиту.

Про це повідомляє  Novinky.cz.

Як зазначається, окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Польщі Річарда Такача, транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митному закриттю. На практиці це означає, що відправлення будуть опломбовані.

Міністерство сільського господарства у пропозиції зазначило, що заходи необхідні, в тому числі через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

Раніше повідомлялось, що словацька спілка перевізників заявила, що цієї п’ятниці може заблокувати пункт перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке".

імпортСловаччинасільськогосподарська продукція

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