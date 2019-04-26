Словаччина призупинила покупку російської нафти

Постачання нафти не відновлять до тих пір, поки сировина не відповідатиме стандартам

Словаччина призупинила постачання російської нафти через трубопровід "Дружба". До такого рішення вже вдалися Білорусь, Німеччина, Польща та Україна.

Про призупинення постачання повідомило словацьке видання TASR.

Інформацію також підтвердила компанія Transpetrol, яка експлуатує трубопровід "Дружба" на території Словаччини.

Постачання зупинили на прохання заводу Slovnaft, який відмовився приймати нафту через вміст органічного хлору. Забруднена нафта може пошкодити обладнання заводу.

Transpetrol не відновить постачання нафти до тих пір, поки ситуацію не врегулюють і не відновлять прокачування нафти, передбаченого стандартами якісної сировини з Росії.

21 квітня у Білорусі повідомляли, що нафта, яку туди постачає Росія, має високий вміст хлорорганічних сполук, які можуть пошкодити обладнання НПЗ.

22 квітня Білорусь обмежила експорт нафтопродуктів до інших країн. Частка білоруського палива на українському ринку складає близько 33%.

23 квітня стало відомо, що російська низькоякісна нафта надійшла до Польщі та України.

Раніше стало відомо, що Україна посилила контроль за якістю нафти у своїх нафтопроводах через неякісну російську нафту, що постачається до Білорусі. У Білорусі заявили, що планують знайти альтернативу російській нафті та імпортувати нафту з чорноморських та балтійських портів.

В українському уряді заявили, що намагаються вирішити ситуацію з ймовірним дефіцитом пального з мінімальними втратами.

Згодом стало відомо, що Польща та Німеччина відмовилися від низькоякісної російської нафти, яку купують через нафтопровід "Дружба".

25 квітня Білорусь частково відновила постачання нафтопродуктів до України.