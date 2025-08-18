Словацька зброя надходить до України попри заяви Фіцо

Приватні оборонні компанії активно торгують з українськими партнерами, заробляючи сотні мільйонів євро.

Попри обіцянки прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, що його країна не надасть Україні "жодної кулі", словацьке озброєння продовжує надходити на фронт.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що хоча Фіцо призупинив офіційну військову допомогу Україні, розкритикував санкції ЄС проти росії, відкинув перспективу членства України в НАТО і навіть зустрівся з Володимиром путіним, приватні оборонні компанії Словаччини продовжують постачати зброю Україні, отримуючи при цьому значні прибутки.

За даними, експорт озброєнь зі Словаччини у 2024 році сягнув 1,15 мільярда євро, що близько 1% ВВП країни. Для порівняння, це вдвічі більше, ніж у 2023 році, і вдесятеро більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022-му. Заступник міністра оборони Словаччини Ігор Меліхер у коментарі Politico зазначив, що уряд не забороняє діяльність приватних оборонних підприємств.

"Ми вступили до Європейського Союзу через цінності, які поділяємо. Ми також поважаємо принцип вільного ринку. Обмеження діяльності компаній оборонної промисловості було б досить лицемірним з нашого боку", - заявив він.

Водночас Меліхер підкреслив, що уряд дотримується передвиборчої обіцянки не надсилати в Україну зброю зі складів державної армії. Натомість офіційна допомога Словаччини обмежується нелетальними засобами та постачанням електроенергії, яка є критично важливою для функціонування української інфраструктури.

Як повідомляє Центр європейського політичного аналізу, словацькі компанії виробляють 155-мм артилерійські снаряди, самохідні гаубиці Zuzana 2, системи виявлення, а також засоби радіоелектронної боротьби та зв’язку. На відкритті нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів у 2023 році міністр оборони Роберт Каліняк заявив:

"Це не підтримка війни — це підтримка торгівлі".