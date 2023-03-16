Союзники росії: строката команда, яка скорочується – The Economist

Серед тих, хто підтримує росію – білорусь, Іран, Сирія.

23 лютого, за день до першої річниці вторгнення росії в Україну, 39 країн відмовилися підтримати резолюцію ООН із засудженням дій агресора. Незважаючи на те, що Америка та її союзники запровадили санкції, економіка та торгівля росії тримаються напрочуд добре. лавров і далі літає до іноземних столиць.

Про це йдеться у матеріалі The Economist.

На папері геополітичний вплив росії виглядає вражаюче. Вона має війська та найманців щонайменше в 16 інших країнах. Деякі підтримують дружніх автократів — як у Малі та Сирії. Інші підтримують "заморожені конфлікти", через які такі країни, як Грузія, не вступають у НАТО. За останнє десятиліття на росію припадало більше половини імпорту зброї в 22 різні країни, включаючи такі великі, як Китай та Індія. В ООН росію підтримали або, принаймні, утрималися від голосування десятки країн.

Природні ресурси та технології посилюють її потужніть. За десятиліття до вторгнення росія була домінуючим постачальником природного газу для більш, ніж дюжини країн, що дало їй енергетичну зброю, яку вона без вагань використовувала проти Європи: у 2005, 2009 і ось знову минулого року. Десять країн виробляють основну частку своєї електроенергії з ядерних реакторів, побудованих у росії, або тісно співпрацюють з росією у сфері ядерних технологій.

На папері у росії є п'ять офіційних союзників в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ): Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Усі вони зобов’язані прийти на допомогу один одному в разі нападу. Але жоден член ОДКБ не підтримав армією війну росії в Україні. білорусь дозволила використовувати себе як військову базу, але не направила власних військ.

Натомість деякі члени ОДКБ намагаються дистанціюватися від війни. Вірменія обурена тим, що 3500 російських військових на її території не прийшли їй на допомогу під час війни з Азербайджаном у 2020 році. Вона відмовилася прийняти цьогорічні військові навчання ОДКБ і тепер, схоже, підстраховується, запросивши місію ЄС для моніторингу свого кордону з Азербайджаном.

Казахстан давно є близьким союзником росії. Минулого року путін відправив туди військ для придушення антиурядових протестів у кількох містах Казахстану. Проте це не завадило Касим-Жомарту Токаєву, президенту Казахстану, розкритикувати війну в Україні особисто в очі путіну під час візиту до Санкт-Петербурга в червні. У лютому Казахстан приймав держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Крім білорусі, лише Іран і Північна Корея відправляли зброю до росії. Американський уряд вважає, що Північна Корея поставила значну кількість артилерійських снарядів, однак недостатньо, щоб скоротити їх нестачу в росії, або змінити хід війни. Іран відправив заряджені вибухівкою безпілотники, які допомогли росії продовжувати бомбити Україну, навіть коли її власні запаси ракет вичерпалися.

Проти цієї групи з союзників, які озброюють росію, виступає західний альянс із 31 країни, які публічно підтвердили, що надсилають зброю Україні.

У той же час, Захід може робити відносно дешеві кроки для протидії поширенню вагнера в Африці, наприклад шляхом озброєння та підтримки регіональних сил безпеки та дружніх урядів, щоб вони не були змушені звертатися до росії. Подібним чином, маючи справу з російською опортуністичною віссю, Захід має ретельно вивіряти власні червоні лінії, чітко їх формулювати та не протестувати проти збільшення торгівлі поза військовими та високотехнологічними товарами. Він повинен тримати свій економічний порох сухим, щоб утримати Китай чи інші країни від надсилання зброї та боєприпасів.

росія не така ізольована, як сподівався Захід, але твердженнялаврова про те, що вона оточена близькими друзями, не відповідають дійсності.