Союзники тиснуть на Байдена, щоб той прискорив членство України в НАТО – NYT

Деякі члени військового альянсу хочуть встановити чіткий графік приєднання України, але лише після закінчення війни.

Україна після початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року почала піднімати питання щодо свого членства у НАТО. Впродовж останніх 16 місяців президент США Джо Байден використовував будь-яку можливість, щоб відзначити єдність Альянсу щодо України. Але в одній ключовій темі Байден виявляється дещо ізольованим – коли і як Київ приєднається до НАТО.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

У США неодноразово звучали заяви про те, що Україна, врешті-решт, стане членом НАТО, але з головною умовою – має закінчитися війна.

Проте тепер серед союзників України спалахнула дискусія, яка чинить тиск на президента США Байдена, щоб той підтримав значно швидший і більш певний шлях до членства України в НАТО. Багато країн-членів Альянсу, особливо тих, що мають спільні з росією кордони, хочуть надати Україні тверді політичні зобов'язання щодо членства напередодні червневого саміту НАТО у Вільнюсі. Деякі хочуть графік і конкретні цілі для справжнього членства України, але тільки після того, як припиниться війна, кажуть представники адміністрації Байдена.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш стверджує, що "єдиний шанс для миру в Європі – коли Україна буде в НАТО".

За словами одного високопоставленого чиновника США, який бере активну участь у дискусіях, членство України стало "поглинальною дискусією" як у Європі, так і всередині адміністрації Байдена.

"Тільки Німеччина повністю стала на бік пана Байдена, хоча деякі з інших 29 союзників мають власні тихі сумніви щодо готовності України повноцінно приєднатися до Альянсу – і щодо ризиків того, що країни НАТО можуть бути безпосередньо втягнуті в конфлікт з росією в майбутньому", – пише NYT.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло два тижні тому багато союзників, на чолі з Польщею та країнами Балтії, наполягали на тому, що рішення про статус України має бути чітким під час зустрічі пана Байдена та інших світових лідерів.

Очікувалося, що питання про шлях України до членства стане ключовим під час зустрічі Джо Байдена з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 13 червня у Білому домі.

Столтенберг запропонував Байдену компромісну пропозицію, згідно з якою НАТО погоджується, що Україні, яка вже використовує у війні стандарти та озброєння НАТО, не потрібно буде проходити стандартний процес для кандидатів на членство, перш ніж вона зможе приєднатися, розповів високопоставлений чиновник США.

У коментарях журналістам у Білому домі генсек Альянсу Єнс Столтенберг не говорив про безпосереднє членство України в НАТО. За його словами, на саміті в липні будуть нові зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону, і зазначив, що нове обладнання та підготовка для українських сил "вносять зміни на полі бою, поки ми говоримо", наполягаючи, що Україна досягає прогресу у контрнаступі ЗСУ.