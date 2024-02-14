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Спікер Джонсон хоче зустрітись з Байденом перед будь-якими діями щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю – ЗМІ

14 лютого 2024, 11:46
Спікер Джонсон хоче зустрітись з Байденом перед будь-якими діями щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю – ЗМІ
https://mikejohnson.house.gov/
Спікер Палати представників Майк Джонсон хоче особистої зустрічі з американським президентом Джо Байденом перед продовженням роботи над проєктом з фінансуванням для України.

Про це пише NBC, посилаючись на джерело, близьке до Джонсона.

"Джонсон і його співробітники просили про зустріч з Байденом через високопосадовців Білого дому кілька разів за останні два місяці", - пушить журналісти. 

Зустріч може не обов'язково стосуватися версії Сенату щодо додаткової допомоги. Швидше всього щодо загального шляху просування законодавчого пакета, пише NBC.

Разом з тим представник Білого дому вказує на непослідовність спікера і сказав Джонсону завершити переговори, які він веде сам з собою, а такорж припинити відкладати потреби національної безпеки в ім'я політики.

"Ця мова тіла говорить: "Я знаю, що я в скрутному становищі. Будь ласка, виручіть мене", - повідомило  джерело з Демократичної партії.

Байден зустрічався з Джонсоном та іншими лідерами Конгресу менше місяця тому для обговорення двопартійної імміграційної угоди, яка б розблокувала допомогу Україні. 

Тоді Джонсон назвав цю зустріч "продуктивною".

Схвалений Сенатом пакет передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти Хамас і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Нагадаємо, що вчора Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу союзникам.

 

ДжонсонзустрічБайден

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