Спікер Джонсон хоче зустрітись з Байденом перед будь-якими діями щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю – ЗМІ

Спікер Палати представників Майк Джонсон хоче особистої зустрічі з американським президентом Джо Байденом перед продовженням роботи над проєктом з фінансуванням для України.

Про це пише NBC, посилаючись на джерело, близьке до Джонсона.

"Джонсон і його співробітники просили про зустріч з Байденом через високопосадовців Білого дому кілька разів за останні два місяці", - пушить журналісти.

Зустріч може не обов'язково стосуватися версії Сенату щодо додаткової допомоги. Швидше всього щодо загального шляху просування законодавчого пакета, пише NBC.

Разом з тим представник Білого дому вказує на непослідовність спікера і сказав Джонсону завершити переговори, які він веде сам з собою, а такорж припинити відкладати потреби національної безпеки в ім'я політики.

"Ця мова тіла говорить: "Я знаю, що я в скрутному становищі. Будь ласка, виручіть мене", - повідомило джерело з Демократичної партії.

Байден зустрічався з Джонсоном та іншими лідерами Конгресу менше місяця тому для обговорення двопартійної імміграційної угоди, яка б розблокувала допомогу Україні.

Тоді Джонсон назвав цю зустріч "продуктивною".

Схвалений Сенатом пакет передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти Хамас і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Нагадаємо, що вчора Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу союзникам.