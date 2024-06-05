США готові надати Україні кредит на $50 млрд за рахунок прибутків від заморожених російських активів

Вашингтону потрібно, щоб російські активи в Європі були заморожені на невизначений термін.

США готові надати Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, який буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе безстроково продовжити санкції проти росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Термін дії запроваджених обмежень проти російських активів ЄС необхідно продовжувати кожні шість місяців.

США потрібне продовження цих санкцій за одностайною згодою країн ЄС до кінця війни, адже це зможе гарантувати те, що Вашингтон не залишиться “у пастці” виплати боргів.

Однак будь-яка така зміна режиму ЄС вимагатиме схвалення лідерів країн Союзу, зокрема угорського прем'єра Віктора Орбана, який уже давно є затятим критиком санкцій проти рф.

Пропозиція США викладена в документі ЄС, з яким ознайомилося видання Financial Times, підготовленому для онлайн-зустрічі міністрів фінансів країн Союзу в середу, 5 червня,

Вашингтон наполягає на досягненні угоди напередодні саміту лідерів країн G7 в Італії наступного тижня, де механізм фінансування, підкріплений прибутками від заморожених активів, як очікується, стане центральним елементом підтримки України.

Основним варіантом, який розглядається, є план США надати Києву позику, можливо, в тандемі з іншими країнами G7, що приблизно відповідає обсягам “несподіваних доходів” від сотень мільярдів доларів заморожених російських активів, які зберігаються в країнах Заходу. Дипломати кажуть, що це може залучити до 50 мільярдів доларів.

Точні деталі кредиту - в тому числі термін його погашення, відсоткова ставка, чи буде він наданий безпосередньо або через посередника, такого як Світовий банк, усе ще визначається.

Але Вашингтон розглядає будь-який такий кредит як обумовлений тим, що ЄС спрямовуватиме прибутки від активів на погашення кредиту, а також гарантуватиме, що активи російського центрального банку в ЄС залишатимуться замороженими доти, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, заподіяну Україні.

Така застава має вирішальне значення, оскільки більша частина російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear. Ці активи приносять приблизно три млрд євро прибутку на рік.

Якщо прибутку не вистачить для необхідних виплат або якщо ЄС не вдасться домовитися про продовження санкцій, відповідальність потенційно ляже на США. Штати обговорюють інші можливі варіанти розподілу цього ризику з партнерами по G7.

Уряди деяких країн ЄС побоюються потенційних фінансових наслідків надання такого кредиту.

"Американцям, ймовірно, доведеться змиритися з тим, що ЄС не може дати чавунну гарантію від збитків", - сказала виданню особа, поінформована про перебіг переговорів.

Інший варіант, який розглядається, передбачає, що ЄС разом з іншими країнами G7 фактично надасть Україні двосторонні кредити, забезпечені прибутками від російських активів, заморожених у їхніх власних юрисдикціях.

"Час, необхідний для створення таких гарантій, а також юридичні та операційні обмеження не сприятимуть швидкій реалізації цього варіанту", - зазначається в документі.

Тиск щодо використання активів посилився в останні місяці, оскільки Вашингтон прагне забезпечити фінансову допомогу Києву напередодні президентських виборів у США в листопаді.

Країни "Великої сімки", які підтримують Україну, ведуть переговори про те, як можна задіяти заморожені російські активи на користь України. Сполучені Штати запропонували надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, забезпечений російськими активами.