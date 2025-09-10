Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США готові підтримати мита ЄС проти Індії та Китаю – FT

10 вересня 2025, 09:53
США готові підтримати мита ЄС проти Індії та Китаю – FT
Фото: UNSPLASH
Пропозиція направлена на те, щоб посилити тиск на росію та змусити її припинити війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп попросив Європейський Союз ввести мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю в рамках спільних зусиль з метою посилення тиску на росію, щоб вона припинила війну в Україні.
 
Про це повідомили виданню Financial Times три офіційні особи, що обізнані з цим питанням. 
 
В публікації вказується, що голова Білого дому висунув цю надзвичайну вимогу після того, як підключився до зустрічі високопоставлених чиновників США та ЄС в Вашингтоні з метою обговорення способів підвищення економічних витрат москви на війну проти України. 
 
"Ми готові діяти, готові діяти прямо зараз, але ми зробимо це тільки в тому випадку, якщо наші європейські партнери підтримають нас", - заявив один з американських чиновників. 
 
Видання зазначає, що другий представник США розповів, що Вашингтон готовий "віддзеркалити" будь-які мита на Китай та Індію, які введе Євросоюз, що може призвести до подальшого збільшення американських зборів на імпорт з обох країн. 
 
Вказується, що ця пропозиція президента США з’явилася на тлі розчарування в Білому домі через складнощі в укладенні мирної угоди та у зв’язку з все більш агресивними повітряними атаками росії по Україні. 
 
"Президент прийшов сьогодні вранці і висловив свою думку, що очевидний підхід у цій ситуації полягає в тому, щоб всі ввели жорсткі мита і зберігали їх доти, доки китайці не погодяться припинити купувати нафту. Насправді немає багато інших місць, куди можна експортувати нафту", - поділився з виданням один з американських чиновників. 

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється