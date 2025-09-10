США готові підтримати мита ЄС проти Індії та Китаю – FT

Пропозиція направлена на те, щоб посилити тиск на росію та змусити її припинити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп попросив Європейський Союз ввести мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю в рамках спільних зусиль з метою посилення тиску на росію, щоб вона припинила війну в Україні.

Про це повідомили виданню Financial Times три офіційні особи, що обізнані з цим питанням.

В публікації вказується, що голова Білого дому висунув цю надзвичайну вимогу після того, як підключився до зустрічі високопоставлених чиновників США та ЄС в Вашингтоні з метою обговорення способів підвищення економічних витрат москви на війну проти України.

"Ми готові діяти, готові діяти прямо зараз, але ми зробимо це тільки в тому випадку, якщо наші європейські партнери підтримають нас", - заявив один з американських чиновників.