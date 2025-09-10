США готові підтримати мита ЄС проти Індії та Китаю – FT
10 вересня 2025, 09:53
Фото: UNSPLASH
Пропозиція направлена на те, щоб посилити тиск на росію та змусити її припинити війну в Україні.
Президент США Дональд Трамп попросив Європейський Союз ввести мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю в рамках спільних зусиль з метою посилення тиску на росію, щоб вона припинила війну в Україні.
Про це повідомили виданню Financial Times три офіційні особи, що обізнані з цим питанням.
В публікації вказується, що голова Білого дому висунув цю надзвичайну вимогу після того, як підключився до зустрічі високопоставлених чиновників США та ЄС в Вашингтоні з метою обговорення способів підвищення економічних витрат москви на війну проти України.
"Ми готові діяти, готові діяти прямо зараз, але ми зробимо це тільки в тому випадку, якщо наші європейські партнери підтримають нас", - заявив один з американських чиновників.
Видання зазначає, що другий представник США розповів, що Вашингтон готовий "віддзеркалити" будь-які мита на Китай та Індію, які введе Євросоюз, що може призвести до подальшого збільшення американських зборів на імпорт з обох країн.
Вказується, що ця пропозиція президента США з’явилася на тлі розчарування в Білому домі через складнощі в укладенні мирної угоди та у зв’язку з все більш агресивними повітряними атаками росії по Україні.
"Президент прийшов сьогодні вранці і висловив свою думку, що очевидний підхід у цій ситуації полягає в тому, щоб всі ввели жорсткі мита і зберігали їх доти, доки китайці не погодяться припинити купувати нафту. Насправді немає багато інших місць, куди можна експортувати нафту", - поділився з виданням один з американських чиновників.