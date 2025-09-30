США готують масштабну кампанію для усунення Мадуро від влади у Венесуелі — NYT

Кампанію очолює державний секретар і радник президента з національної безпеки Марко Рубіо.

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює зусилля для усунення Ніколаса Мадуро з посади президента Венесуели, розглядаючи широку кампанію військового та політичного тиску.

Про це пише The New York Times із посиланням на американських посадовців.

Кампанію очолює державний секретар і радник президента з національної безпеки Марко Рубіо. Він вважає, що Мадуро є нелегітимним лідером, який контролює наркоторгівлю в напрямку США та становить "безпосередню загрозу".

За останні тижні американські військові здійснили кілька ударів по цивільних човнах, які, за словами Вашингтона, займалися контрабандою наркотиків для венесуельських банд. Наступним етапом може стати проведення операцій безпосередньо на території Венесуели, однак Білий дім ще не ухвалив остаточного рішення. У регіоні вже перебуває понад 6 500 американських військовослужбовців.

Рубіо спирається на дані ЦРУ та посилається на звинувачення Мін’юсту США від 2020 року, у яких Мадуро та низку високопосадовців Венесуели обвинувачували у наркоторгівлі. Політик називає Мадуро "втікачем від американського правосуддя" та "керівником терористичної організації".

Паралельно венесуельська опозиція готує власний план дій у разі падіння режиму Мадуро. За словами радника Марії Коріни Мачадо Педро Урручурту, у разі усунення чинного президента влада мала б перейти до Едмундо Гонсалеса, опозиційного кандидата на виборах 2024 року, які міжнародні спостерігачі визнали сфальсифікованими.

Першу спробу змістити Мадуро адміністрація Трампа підтримувала ще у 2019 році, тоді роблячи ставку на Хуана Гуайдо. Нинішні плани виглядають значно масштабнішими — із залученням військової сили та розширеною мережею союзників усередині Венесуели.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, згідно з яким він матиме додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення США.