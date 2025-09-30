Венесуела готується до нападу США

У разі нападу буде введено в дію також плани щодо забезпечення безпеки громадян, призову ополченців та резервістів, захисту сухопутних, морських та повітряних кордонів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, згідно з яким він матиме додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення США.

Про це повідомляє телеканал Venezolana de Televisión.

Як повідомила віцепрезидент країни Делсі Родрігес, указ набуде чинності у разі зовнішньої агресії, зокрема, з боку США.

У такому випадку президент зможе розгорнути збройні сили, поліцію та цивільні оборонні підрозділи на всій території Венесуели, а також надати військовим повноваження контролювати державні служби і нафтову промисловість.

У разі нападу буде введено в дію також плани щодо забезпечення безпеки громадян, призову ополченців та резервістів, захисту сухопутних, морських та повітряних кордонів. "Указ про надзвичайний стан спрямований на захист територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та життєво важливих стратегічних інтересів нашої республіки", - заявила Делсі Родрігес.

Двоє зі співрозмовників видання та ще один посадовець, обізнаний з обговореннями, зазначили, що остання військова ескалація США частково викликана тим, що, на думку адміністрації, Мадуро, робить недостатньо для зупинки потоку наркотиків із країни.

Сам Мадуро раніше заперечував будь-яку причетність до наркоторгівлі та неодноразово заявляв, що США намагаються усунути його від влади.