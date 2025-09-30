Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Венесуела готується до нападу США

30 вересня 2025, 09:53
Венесуела готується до нападу США
Фото з вільних джерел
У разі нападу буде введено в дію також плани щодо забезпечення безпеки громадян, призову ополченців та резервістів, захисту сухопутних, морських та повітряних кордонів
Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, згідно з яким він матиме додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення США.
 
Про це повідомляє телеканал Venezolana de Televisión.
 
Як повідомила віцепрезидент країни Делсі Родрігес, указ набуде чинності у разі зовнішньої агресії, зокрема, з боку США.
 
У такому випадку президент зможе розгорнути збройні сили, поліцію та цивільні оборонні підрозділи на всій території Венесуели, а також надати військовим повноваження контролювати державні служби і нафтову промисловість.
 
У разі нападу буде введено в дію також плани щодо забезпечення безпеки громадян, призову ополченців та резервістів, захисту сухопутних, морських та повітряних кордонів.
 
"Указ про надзвичайний стан спрямований на захист територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та життєво важливих стратегічних інтересів нашої республіки", - заявила Делсі Родрігес.
 
Двоє зі співрозмовників видання та ще один посадовець, обізнаний з обговореннями, зазначили, що остання військова ескалація США частково викликана тим, що, на думку адміністрації, Мадуро, робить недостатньо для зупинки потоку наркотиків із країни.
 
Сам Мадуро раніше заперечував будь-яку причетність до наркоторгівлі та неодноразово заявляв, що США намагаються усунути його від влади.
Венесуелавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється