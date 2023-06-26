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США готують новий пакет допомоги Україні на $500 млн, який включає техніку для наступу – Reuters

26 червня 2023, 20:17
США готують новий пакет допомоги Україні на $500 млн, який включає техніку для наступу – Reuters
Джерело: .ukrinform
Очікується, що до нового пакету також увійде наземна техніка.

США планують завтра, 27 червня, оголосити про військову допомогу для України на суму до 500 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних двох офіційних осіб США.

Пакет військової допомоги включатиме наземну техніку, оскільки Україна переходить у контрнаступ. За словами одного зі співрозмовників журналістів, очікується, що будуть надані 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker.

Крім того, Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові засоби, у тому числі Javelin, а також боєприпаси для зенітних комплексів Patriot та Stinger, повідомили співрозмовники ЗМІ на умовах анонімності.

технікавійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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