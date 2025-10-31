Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США готують удари по портах і аеропортах Венесуели – WSJ

31 жовтня 2025, 12:11
Ніколас Мадуро. Фото: lumsanews.it
Серед потенційних цілей — порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги, що, за твердженнями США, контролюють військові і нібито використовуються для незаконного обігу наркотиків.

Адміністрація президента США Дональда Трампа визначила у Венесуелі військові об’єкти, що, за її даними, використовуються для контрабанди наркотиків, і розглядає варіанти повітряних ударів по них.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посилання на джерела.

За словами офіційних осіб, якщо Трамп ухвалить рішення про повітряні удари, атаки будуть спрямовані на обʼєкти "на стику наркокартелів і режиму Мадуро". Серед потенційних цілей — порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги, що, за твердженнями США, контролюють військові і нібито використовуються для незаконного обігу наркотиків.

Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, пов’язана із цим наркотиком, значно зросла за останні роки. Американські військові вже атакували судна, які нібито перевозили наркотики в Карибському басейні і в східній частині Тихого океану.

Як пише WSJ, перед можливими наземними ударами в США запустили інформаційну кампанію, щоб представити президента Венесуели Ніколаса Мадуро як "главу наркокартелю", що, за версією Вашингтона, "затоплює" США наркотиками. Мадуро заперечує ці звинувачення. Чиновники також назвали Венесуелу "центральним вузлом терористичної діяльності", не надаючи публічних доказів.

У межах демонстрації сили Пентагон направив до Карибського басейну авіаносець із супровідними кораблями. У регіоні також перебувають понад півдюжини інших кораблів, тисячі військових і сучасні літаки. Протягом останніх двох тижнів США проводили місії бомбардувальників поблизу венесуельського узбережжя — за даними відстеження польотів, в районах між материком і прибережними островами пролетіли літаки B-52 і B-1.

Крім того, Трамп уповноважив ЦРУ вести таємні операції у Венесуелі. На питання, чи включає це повноваження усунення Мадуро, президент не відповів, але заявив, що "Венесуела відчуває тиск".

Прибуття авіаносця з есмінцями, оснащеними крилатими ракетами Tomahawk, винищувачами F/A-18 Super Hornet і літаком електронного глушіння EA-18 Growler, дає президенту США широкий набір інструментів для можливого удару по наземних і морських об’єктах, кажуть експерти.

Аналітики попереджають про високі ризики такої стратегії. Ударні операції можуть посилити тиск на Мадуро і, ймовірно, змусити частину його оточення відвернутися від нього, але також існує ризик, що війська і населення згуртуються навколо нього й розпочнуть активний опір.

СШАДональд ТрампВенесуелаНіколас Мадуро

