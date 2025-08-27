США готують всеосяжний план післявоєнного устрою Гази

Документ передбачатиме політичні та гуманітарні умови, прийнятні як для Ізраїлю, так і для США.

Президент США Дональд Трамп скликає нараду в Білому домі щодо ситуації в Секторі Гази, за результатами якої буде розроблено детальний план післявоєнного устрою регіону.

Про це заявив спеціальний представник Трампа Стів Віткофф в ефірі Fox News, інформує Reuters.

"Так, такий план є. Завтра в Білому домі відбудеться велика нарада під головуванням президента. Ми розробляємо дуже всеосяжний план на 'наступний день'. Усі побачать, наскільки він ґрунтовний і продуманий. Він відображає гуманітарні мотиви президента Трампа", - сказав Віткофф.

Відповідаючи на запитання, чи варто Ізраїлю змінити підхід до операції для якнайшвидшого повернення заручників, Віткофф зазначив, що у США очікують на вирішення цього питання до кінця року.

Він також заявив, що Ізраїль відкритий до подальших переговорів із Хамас, а саме угруповання, за його словами, дало сигнал про готовність до врегулювання.

На запитання, чи підтримує він заяву прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про необхідність повного знищення Хамас, Віткофф відповів:

"Знаєте, це не мені вирішувати. Я думаю, що потрібно укласти угоду. Заручників мають повернути додому... І Хамас розуміє, що в майбутньому не матиме нічого спільного з урядом. Це умова ізраїльтян і це також умова президента Трампа", - наголосив спецпредставник.