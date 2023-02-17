США і G7 готують новий пакет санкцій проти росії до річниці вторгнення в Україну — Нуланд

Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмежень у певних категоріях.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Сполучені Штати та Велика сімка ведуть роботу з підготовки масштабного пакету санкцій проти рф. Його мають оголосити ближче до річниці російського вторгнення в Україну – 24 лютого.

Про це повідомляє ЕП.

"Я думаю, ближче до 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій як з боку США, так і усіх наших партнерів по G7. Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмежень у певних категоріях, пов’язаних, зокрема, з обмеженням потоку технологій й обладнанням для російської оборонної промисловості тощо", – цитує Нуланд

Також готуються індивідуальні санкції для осіб, які причетні або докладають зусиль на підтримку російської війни проти України.

За словами Нуланд, санкції також можуть бути запроваджені проти інших країн, які допомагають рф обходити введені раніше обмеження. Йдеться, зоурема, про схеми імпорту до росії ноутбуків, холодильників, іншої побутової техніки, електронні компоненти яких рф може використовувати для війни.

"Ми збираємося також розширити наш експортний контроль, щоб охопити країни, які допомагають росії. Ми публічно говорили про Іран, КНДР, Китай. Але також є інші країни, які використовуються для обходу санкцій", – наголосила Нуланд.

Нагадаємо, у Сенат США внесли резолюцію про геноцид в Україні.