Доповідь Державного департаменту США про російську дезінформацію та пропагандистську екосистему кремля, включає тепер пункт про обрання президентом Болгарії Румена Радєва під час виборів 2016 року

Доповідь Державного департаменту США про російську дезінформацію та пропагандистську екосистему кремля, включає тепер пункт про обрання президентом Болгарії Румена Радєва під час виборів 2016 року, пише Європейська правда.

Леонід Решетніков, генерал-лейтенант у відставці зі Служби зовнішньої розвідки росії, втручався в президентські вибори в Болгарії в 2016 році якраз тоді, коли Румен Радев пішов у відставку з посади командувача ВПС і незабаром після цього виграв президентські вибори.

У звіті також йдеться, що через Болгарську соціалістичну партію (БСП) Решетніков намагався поширювати фейкові новини та популяризувати перебільшені дані соціологічних опитувань.

Нагадаємо, що в червні 2016 року в москві відбувся форум правлячої партії "єдина росія", на якому були присутні Ніколай Малінов і голови БСП и АБВ Корнелія Нінова і Георгій Парванов. Трохи пізніше інститут Решетнікова замовив соціологічне дослідження до майбутніх президентських виборів в Болгарії, яке має на меті виявити профіль майбутнього кандидата від БСП.

Опитування проводилося з 1 по 15 липня 2016 року, і його результати засвідчили зростання підтримки росії та зменшення підтримки США, ЄС та НАТО. 12% оголосили себе категоричними русофілами, а 25% - поміркованими. Дві третини опитаних заявили, що "Болгарія повинна максимально відновити і підтримувати дружні відносини з росією".

Наостанок описується профіль "кандидата-переможця від БСП: Більше схожий на чоловіка. Не старше 60 років, з успішною кар'єрою, але не інтелектуал. Некорумпований. Який продемонстрував мужність і виступив за більший суверенітет в рамках ЄС і НАТО.

Через два тижні після закінчення опитування, 1 серпня, генерал Румен Радев подав у відставку з посади командувача ВПС. Лише через кілька днів БСП и АБВ заявили про нього як про кандидата в президенти. Румен Радев відповідав всім рекомендаціям, викладеним у дослідженні на замовлення Решетнікова.

Після перемоги Радева на виборах Леонід Решетніков заявив, що дійсно обговорював його кандидатуру з лідером БСП Корнелією Ніновою.

Нагадаємо, Румен Радев відомий своїми проросійськими позиціями. Під час дебатів кандидатів у президенти перед виборами восени 2021 року, які він виграв, Радев заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.