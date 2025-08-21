Європа розробляє військові варіанти щодо України та має намір представити їх радникам з національної безпеки вже наступного тижня.

Військові керівники Сполучених Штатів та низки європейських країн завершили розробку військових варіантів щодо України та тепер представлять їх своїм відповідним радникам з національної безпеки, повідомили у четвер військові США.

Військові планувальники зі США та європейських країн почали розробку можливих гарантій безпеки для України на випадок завершення війни, після того як Дональд Трамп пообіцяв підтримку Києву за умов досягнення мирної угоди з рф.

Раніше ЗМІ повідомляли, що військові планувальники зі США та країн Європи почали обговорення варіантів гарантій безпеки для України у повоєнний період. Це відбулося після заяви колишнього президента США Дональда Трампа про готовність допомогти захистити Україну в межах будь-якої угоди, яка зупинить російську агресію.

"Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в рамках поточних дипломатичних зусиль", - йдеться у заяві з боку американських військових.

Зустрічі на рівні керівників оборонних відомств США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України відбулися у Вашингтоні з вівторка по четвер.

Україна та її європейські партнери позитивно відреагували на обіцянки Трампа, озвучені під час саміту в понеділок щодо можливих гарантій безпеки для Києва. Водночас низка ключових питань щодо змісту цих гарантій залишається відкритою.