США наклали санкції на дитячий центр "Артек", матір Кадирова та ще 11 осіб
Про це інформує Інтерфакс.
Під санкції потрапила мати глави Чечні Рамзана Кадирова Аймані Кадирова, також санкції запроваджено проти Громадського фонду імені Ахмата Кадирова, де вона обіймає посаду президента, а ще проти міжнародного дитячого центру "Артек" і його директора Костянтин Федоренка.
Також під американські санкції потрапили уповноважена з прав дитини в Калузькій області Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини в Ростовській області Ірина Черкасова, уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області Галина П'ятих, і так звана міністр освіти і науки Запорізької області Олена Шапурова.
Раніше Байден оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей.