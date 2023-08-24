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США наклали санкції на дитячий центр "Артек", матір Кадирова та ще 11 осіб

24 серпня 2023, 19:55
США наклали санкції на дитячий центр
Фото: ukrpress.info
Міністерство фінансів США сьогодні внесло до санкційних списків щодо росії 11 фізичних і 2 юридичні особи.

Про це інформує Інтерфакс

Під санкції потрапила мати глави Чечні Рамзана Кадирова Аймані Кадирова, також санкції запроваджено проти Громадського фонду імені Ахмата Кадирова, де вона обіймає посаду президента, а ще проти міжнародного дитячого центру "Артек" і його директора Костянтин Федоренка.

Також під американські санкції потрапили уповноважена з прав дитини в Калузькій області Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини в Ростовській області Ірина Черкасова, уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області Галина П'ятих, і так звана міністр освіти і науки Запорізької області Олена Шапурова.

Раніше Байден оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей. 

СШАсанкціїАртекКадиров

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