США не мають права "нахабно втручатися" у співпрацю України та Китаю у військовій сфері, - посол КНР

За його словами, усі звинувачення на адресу Китаю в крадіжці технологій - чистої води наклеп

Посол КНР в Україні Ду Вей заявив, що США не мають права "нахабно втручатися" у співпрацю України та Китаю у військовій сфері.

"Усе, що стосується питання співпраці "Мотор Січі", це комерційна діяльність і бізнес між двома приватними підприємствами. У цьому контексті я хочу озвучити три позиції. Перше, найголовніше, щоб ведення комерційної діяльності відбувалося на ринкових умовах. Друге - всі підприємства, які ведуть таку діяльність на нашій території, повинні поважати закони Китаю. І третє - права всіх підприємств, які ведуть комерційну діяльність на території України, повинні бути захищені", - заявив на брифінгу заявив посол КНР в Україні Ду Вей, інформує LB.ua.

Посол підкреслив, що на рівні уряду Китай жодним чином не впливає на процес укладення можливої комерційний угоди між "Мотор Січчю" і китайським підприємством.

"Це всього лише бізнесова угода. І складно спрогнозувати, які будуть подальші дії. Але ми точно не беремо участі в цьому і не втручаємося в цей процес", - додав він.

"Якщо описати торговельну війну США і Китаю, то я можу сказати: якщо потрібно воювати в цьому ключі, то ми готові... Жоден тиск не змусить нас схилити голову, жоден тиск не змусить нас скоритися", - попередив він.

На уточнювальне запитання про загрозу передачі українських технологій "Мотор Січі" Росії у випадку угоди з Китаєм він сказав: "Це необґрунтовані домисли".

"Днями радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув в Україну з візитом, під час якого висловився в недружньому ключі щодо співпраці між Китаєм і Україною... США не повинні нахабно втручатися у зовнішні відносини України та Китаю, вимагаючи зробити вибір між США і Китаєм... Україна не потребує наставників ззовні. Я абсолютно впевнений у спільному майбутньому України та Китаю", - заявив посол на брифінгу.

Він також наголосив, що всі звинувачення на адресу Китаю в крадіжці технологій інших країн - це чистої води наклеп.

"Успіхи розвитку Китаю були досягнуті лише завдяки китайському народу й ніколи не були вкрадені... США бояться загрози їхній монополії у сфері телекомунікацій. Поки Китай розвиває свої сучасні технології, ми розгортаємо співпрацю з іншими країнами. Зокрема з Україною. І ця співпраця відбувається тільки в строгих рамках дотримання прав інтелектуальної власності. Брехня, обман і крадіжка - все це не про нас", - зазначив посол.

Ду Вей вважає, що сьогодні оборонна галузь України потребує вливання інвестицій. Водночас, на його думку, "США багато років не забезпечували великих інвестицій в оборонну сферу України".

"Я хочу сказати, що Китай і Україна - дружні країни і стратегічні партнери", - наголосив він.

З його слів, багато років обидві країни продуктивно співпрацювали в різних сферах, починаючи з аграрної сфери. Товарообіг між Україною і Китаєм минулого року досяг майже $10 млрд. Посол висловив упевненість, що поточного року товарообіг перевищить $10 млрд. Тоді як, за його словами, товарообіг зі США минулого року становив усього 4 млрд $, а в першому півріччі 2019 року - всього $2 млрд.

Нагадаємо, у липні 2019 року стало відомо, що віргінська Skyrizon Aircraft Holdings Limited, пов'язана з Китаєм, збирається отримати контроль над "Мотор Січ" спільно з "Укроборонпромом".

27 серпня радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив у Києві, що США застерігають Україну від співпраці з Китаєм. Напередодні газета The Wall Street Journal написала, що Болтон спробує переконати український уряд не продавати китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Мотор Січ.

У Білому Домі вважають, що ця угода дасть Китаю важливі оборонні технології і дозволить йому розширити військовий потенціал. Китай зацікавлений у купівлі більше як 50% Мотор Січі, ще 25% може безоплатно отримати ДК "Укроборонпром". Операцію має схвалити Антимонопольний комітет. За даними ЗМІ, китайці зобов'язуються внести до держбюджету $100 млн на розвиток авіабудівної галузі України.