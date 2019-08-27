США попередили Україну про наслідки від співпраці з Китаєм
"Ми плануємо говорити про низку транзакцій (України з Китаєм. – Ред.), я не хочу концентруватися на одній", - зазначив Джон Болтон у коментарі "Європейській правді" під час свого візиту до України.
Радник з питань нацбезпеки чекає, що українська влада зважить на можливі наслідки китайських інвестицій у чутливих секторах.
"Україна буде ухвалювати своє рішення, але, можливо, Україна знайде кращий вибір, який матиме кращі економічні наслідки для її громадян", - пояснив він.
Джон Болтон нагадав, що США, як і Україна, мають систему схвалення контрактів, пов'язаних із військовими технологіями, і виходять із принципу, за яким контракти, що загрожують нацбезпеці, блокуються.
"Військові та чутливі технології не мають потрапити до противників або потенційних противників", - зауважив він.
"Ми вважаємо, що Китай намагається інтегруватися в економіку країн по всьому світу, в тому числі через проект "шовкового шляху", і через привабливі інвестиції… Ми повідомляємо друзів та партнерів про небезпеки, які дають китайські інвестиції", - наголосив радник з нацбезпеки.
Болтон водночас відмовився коментувати питання про те, які наслідки можуть бути у разі, якщо Україна не дослухається до порад партнерів, підкресливши, що йдеться не про покарання, а про те, що такі контракти можуть зашкодити самій Україні.
Він також окремо наголосив на імовірній корупційній складовій питання: "Китайці не бояться використовувати корупцію, або скажу прямо – хабарі, щоби отримати рішення, якого вони прагнуть".
Нагадаємо, що за інформацією The Wall Street Journal, Болтон під час візиту до Києва намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.
Видання зазначило, що угода про "Мотор Січ" широко сприймається американськими чиновниками як черговий крок Китаю до розширення своєї військової спроможності.
Водночас, директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш заявив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ".
Придбання компанії "Мотор Січ" сприятиме нарощуванню військових сил Китаю, що Вашингтон намагався затримати через введення ембарго на продаж товарів військового призначення.
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