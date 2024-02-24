США оминають найризикованіші санкції проти росії – Bloomberg

Обережність адміністрації Байдена свідчить про занепокоєння щодо економіки США.

Президент США Джо Байден намагався продемонструвати свою рішучість протистояти росії, оголосивши про нові санкції у п'ятницю, 23 лютого. Однак Штати ухилилися від найжорсткіших заходів, які залишилися в арсеналі, оскільки їх запровадження ризикує розхитати світову економіку.

Про це пише Bloomberg.

200-сторінковий список об'єктів, що базуються в росії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї та інших країнах, став найбільшим пакетом фінансових обмежень з часу повномасштабного вторгнення рф в Україну два роки тому. Однак не менш помітними є компанії та сектори, які не потрапили до широкого списку: металургійний сектор, обмеження, пов'язані з енергетикою, а також вторинні санкції проти банків.

Така обережність свідчить про те, що, попри всі заяви Байдена про санкції, його команда все ще не збирається націлюватися на потоки доходів, які, на думку експертів, справді могли б підірвати російську економіку, побоюючись спричинити широке потрясіння, що ризикує відбитися на економіці США.

Можливими мішенями у межах жорсткішого підходу можуть стати іноземні банки, які допомагають росії закуповувати технології та матеріали, необхідні їй для продовження війни, а також торгівля збагаченим ураном і металами, такими як алюміній і нікель. США також потенційно можуть конфіскувати і розподілити заморожені російські суверенні активи. Усі ці заходи несуть у собі значні ризики.

"Щоб дійсно вплинути на росію, нам доведеться вжити більш стратегічних заходів, які можуть мати негативний вплив на світову економіку загалом. Нам доведеться почати приймати складніші рішення і прийняти наслідки, які супроводжують ці рішення", - каже колишній чиновник Міністерства фінансів США Кім Донован.

Дійсно, санкційний список, оприлюднений у п'ятницю був заповнений іменами людей і організацій, які вже були під санкціями або мають обмежені зв'язки з фінансовою системою США.

Тим часом, все ще не вистачає кроку, якого насправді потребує Україна: схвалення нового пакету фінансування для Києва на 60 мільярдів доларів.

Нові санкції запроваджені в нестабільний час для українського уряду. Контрнаступ, розпочатий минулого року, не зміг суттєво змінити лінію фронту, а російські військові нещодавно захопили Авдіївку. Тим часом Вашингтон продовжує зволікати з наданням додаткової допомоги, оскільки ухвалений Сенатом законопроєкт про фінансування для України застряг у Палаті представників.

Ситуація ще більш напружена на тлі виборів президента в США. Байден позиціонує допомогу Україні як необхідну для захисту від посилення автократії, а його головний суперник-республіканець колишній президент Дональд Трамп, який має значний вплив у своїй партії, виступає проти підтримки Києва.

Що стосується російської економіки, то вона продовжує розвиватися, незважаючи на санкції.

"Останні заяви свідчать лише про поступове посилення режиму санкцій, і ми все ще вважаємо, що економіка росії зросте приблизно на 1%-1,5% у 2024 році", - написав, російський економіст Bloomberg Economics Алєксандр Ісаков.

Ще більше ускладнює ситуацію той факт, що росія має партнерів у Китаї, Бразилії та інших країнах, які продовжують купувати її нафту і здійснювати поставки. Хоча на ці країни все ще припадає менше половини світового ВВП, за даними Bloomberg Economics, їхня частка зростає.

"Схоже, що Захід не зовсім готовий натиснути на ті важелі, які могли б реально змінити російську економіку. А саме: агресивне націлювання на її енергетичні доходи, доходи від продажу нафти і запровадження вторинних санкцій проти банків, які допомагають Росії отримувати доступ до міжнародної фінансової системи”, - сказав старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едді Фішман.

Американські чиновники припускають, що це ще не все. В інтерв'ю Bloomberg Television у п'ятницю, 23 лютого, заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявив, що Штати вивчають можливості використання 300 мільярдів доларів російських активів, щоб допомогти заплатити за відновлення України.

Нагадаємо, Євросоюз схвалив 13 пакет санкцій проти росії. Блок запровадив обмеження щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.