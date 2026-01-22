США оприлюднили "генеральний план" розвитку Гази
Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, оприлюднив "генеральний план" розвитку Гази.
Про це повідомляє Sky News.
"Є генеральний план. Ми будемо реалізовувати його поетапно на Близькому Сході. Вони будують такі міста, в яких проживає, як ви знаєте, два-три мільйони людей. Вони будують це за три роки. Тож такі речі цілком здійсненні, якщо ми їх реалізуємо", - йдеться у заяві.
Кушнер додав, що бачить "багато людей, які намагаються ескалувати ситуацію" і закликав їх заспокоїтись на 30 днів.
"Я думаю, що війна закінчилася, давайте зробимо все можливе, щоб спробувати працювати разом, наша мета тут - мир між Ізраїлем і палестинським народом. Всі хочуть жити мирно, всі хочуть жити з гідністю, давайте докладемо зусиль для підтримки тих, хто працює над побудовою цього", - зазначив він.
Нагадаємо, Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу - Раду миру. Згодом стали відомі країни, які увійшли до складу Ради. Згідно з задумом Трампа, орган має розпочати роботу із врегулювання ситуації в секторі Газа, а надалі взяти під контроль конфлікт в Україні та інші глобальні кризи.