Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США оприлюднили "генеральний план" розвитку Гази

22 січня 2026, 16:09
США оприлюднили
Фото: UNSPLASH
Кушнер додав, що бачить "багато людей, які намагаються ескалувати ситуацію" і закликав їх заспокоїтись на 30 днів.
Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, оприлюднив "генеральний план" розвитку Гази.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
"Є генеральний план. Ми будемо реалізовувати його поетапно на Близькому Сході. Вони будують такі міста, в яких проживає, як ви знаєте, два-три мільйони людей. Вони будують це за три роки. Тож такі речі цілком здійсненні, якщо ми їх реалізуємо", - йдеться у заяві.
 
Кушнер додав, що бачить "багато людей, які намагаються ескалувати ситуацію" і закликав їх заспокоїтись на 30 днів.
 
"Я думаю, що війна закінчилася, давайте зробимо все можливе, щоб спробувати працювати разом, наша мета тут - мир між Ізраїлем і палестинським народом. Всі хочуть жити мирно, всі хочуть жити з гідністю, давайте докладемо зусиль для підтримки тих, хто працює над побудовою цього", - зазначив він.
 
Нагадаємо, Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу - Раду миру. Згодом стали відомі країни, які увійшли до складу Ради. Згідно з задумом Трампа, орган має розпочати роботу із врегулювання ситуації в секторі Газа, а надалі взяти під контроль конфлікт в Україні та інші глобальні кризи.

 

СШАСектор Гази

Останні матеріали

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється