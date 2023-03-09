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ПОЛІТИКА

США отримали ордер на арешт літака, що належить російській нафтовій компанії "роснефть"

09 березня 2023, 15:07
США отримали ордер на арешт літака, що належить російській нафтовій компанії
Фото: vedomosti.ru
Порушивши експортний контроль міністерства торгівлі, "роснефть" перетворила свій літак на контрабанду.

У Сполучених Штатах видали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії "роснефть", вартість якого перевищує 25 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters .

Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка санкціонував вилучення на підставі порушень експортного контролю та санкцій проти росії, заявило Міністерство юстиції.

Західні санкції проти росії у зв'язку з вторгненням москви в Україну, що почалися в лютому 2022 року, ускладнили торгівлю та ускладнили фінансові можливості російських нафтових компаній. Головний виконавчий директор "роснефти" Ігор Сєчін, давній союзник президента росії володимира путіна, потрапив під санкції США.

За даними Мін'юсту США, з моменту набуття чинності санкціями літак Boeing 737-7JU американського виробництва вилітав і повертався до росії як мінімум сім разів.

"Порушивши експортний контроль міністерства торгівлі, "роснефть" перетворила свій літак на контрабанду", - заявив представник міністерства юстиції Ендрю Адамс.

Востаннє літак Boeing був у Сполучених Штатах у березні 2014 року, і передбачається, що він перебуває в росії чи прямує до неї чи з неї, додало Міністерство юстиції.

"Сьогоднішні примусові заходи демонструють, що російським компаніям та олігархам доводиться розплачуватись за грубе ухилення від санкцій, введених Сполученими Штатами у відповідь на невиправдану війну проти народу України", - заявив прокурор США Бреон Піс.

Раніше повідомлялось, що Британія ввела нові санкції проти рф, у тому числі вони стосуються атомної галузі.

війнаРоснефтьBoeingсанкці

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