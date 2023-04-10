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ПОЛІТИКА

США перехопили плани росії, як показує витік інформації з Пентагону – CNN

10 квітня 2023, 14:23
США перехопили плани росії, як показує витік інформації з Пентагону – CNN
Фото: з відкритих джерел
США проникли у плани Міністерства оборони росії та ПВК "вагнер" глибше, ніж вважалося раніше.

Масштабний витік документів Пентагону свідчить про те, що американські спецслужби викрили плани окупантів завдяки перехопленим комунікаціям. 

Пр це повідомляє CNN.

Витік даних викликає занепокоєння, що тепер росіяни можуть змінити свій метод зв’язку, щоб краще приховати свої плани. Крім того, під загрозою опинилися людські джерела у кремлі та Міноборони рф, адже США отримували карти пересування російських військ і логістики з конфіденційних джерел.

Документи свідчать, що США змогли перехопити російські плани та цілевказівки, аж до того, коли та які саме теплоелектростанції, електричні підстанції та залізничні та автомобільні мости російські війська планували атакувати в Україні.

Також США змогли перехопити російську стратегію боротьби з танками НАТО, які мали ввійти в Україну з квітня. План "передбачав створення трьох зон вогню - дальньої, середньої та короткої - з охопленням кожної зони окремими типами озброєння та підрозділів".

В одному зі злитих документів йдеться про втрати обох сторін конфлікту. При цьому зазначається, що точні цифри важко оцінити. Згідно з одним із документів, станом на лютий російські війська зазнали від 189 500 до 223 000 втрат, у тому числі 43 000 військовослужбовців загинули в боях. Водночас Україна зазнала від 124 500 до 131 000 втрат, у тому числі до 17 500 убитих у боях.

Як повідомляє The New York Times, у мережу злили близько 100 сторінок секретних документів. Джерела в американських спецслужбах вважають документи загалом справжніми, хоча принаймні в одному з них було виправлено цифри.

Із цих документів них можна скласти уявлення не лише про те, звідки США дізнаються інформацію, але й як. Наприклад, у щоденному розвідувальному зведенні ЦРУ вказується, що для прослуховування розмов у Міністерстві оборони росії використовувалися засоби радіоелектронної розвідки.

Газета також підтверджує, що США передавали Україні дані про час ракетних ударів та бомбардувань, які здійснюватимуть російські війська. У документах також є дані про ослаблення російських військ. Так, Національний центр управління обороною визнавав у лютневій доповіді "зниження боєздатності" військ рф на сході України.

Раніше повідомлялось, що Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів Пентагону.

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