CУСПІЛЬСТВО

США планують враховувати ожиріння як підставу для відмови у візі

14 листопада 2025, 09:17
США планують враховувати ожиріння як підставу для відмови у візі
Wikipedia
Речниця Білого дому Анна Келлі сказала, що нові вказівки є продовженням зусиль адміністрації Дональда Трампа.

Державний секретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам розглядати ожиріння поряд з різними хронічними захворюваннями як одну з причин для відмови іноземцям у видачі віз.

Про це повідомляє Politico.

У телеграмі на імʼя американських дипломатичних представництва від 6 листопада Рубіо посилається на правило "державних витрат", яке забороняє вʼїзд у США іммігрантами, якщо їхнє перебування передбачатиме видатки з федерального бюджету.

Держсекретар посилається на дані Центрів контролю та профілактики захворювань США, згідно з якими ожиріння у дорослих збільшує ризик розвитку таких захворювань, як високий кров'яний тиск, проблеми з диханням, камені в жовчному міхурі та захворювання жовчного міхура.

Він додає, що "всі ці захворювання можуть вимагати дорогого, довготривалого лікування".

Речниця Білого дому Анна Келлі сказала, що нові вказівки є продовженням зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на зосередження федеральних витрат на громадян США.

"Протягом 100 років політика Державного департаменту передбачала право відмовляти у видачі візи заявникам, які могли б стати фінансовим тягарем для платників податків", – сказала вона.

візиСШАожирінняМарко Рубіо

