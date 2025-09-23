США планують ввести санкції проти всього Міжнародного кримінального суду
23 вересня 2025, 08:55
США вже ввели цільові санкції проти кількох прокурорів і суддів МКС, зазначили ЗМІ
США вже цього тижня можуть ввести санкції проти всього Міжнародного кримінального суду, що поставить під загрозу його повсякденну роботу.
Про це написало Reuters із посиланням на джерела.
Раніше США вже ввели цільові санкції проти кількох прокурорів і суддів суду, але занесення МКС у санкційний список стало б серйозною ескалацією, наголосило агентство.
Його шість співрозмовників повідомили, що рішення стосовно таких санкцій проти організації очікують найближчим часом.
За їхніми словами, представники МКС уже провели екстрені внутрішні наради, щоб обговорити наслідки ймовірних всеосяжних санкцій із боку США. Також відбулися зустрічі з дипломатами країн – членів суду.
Як указало Reuters, санкції проти МКС як установи можуть вплинути на його базову повсякденну діяльність – від можливості виплачувати зарплати персоналу до доступу до банківських рахунків і звичайного офісного програмного забезпечення.
За даними ЗМІ, щоб пом'якшити потенційні наслідки, співробітники МКС у вересні отримали авансом зарплати до кінця 2025 року. Суд також шукає альтернативних постачальників банківських послуг і програмного забезпечення, зазначило Reuters.