США планують ввести санкції проти всього Міжнародного кримінального суду

США вже ввели цільові санкції проти кількох прокурорів і суддів МКС, зазначили ЗМІ

США вже цього тижня можуть ввести санкції проти всього Міжнародного кримінального суду, що поставить під загрозу його повсякденну роботу.

Про це написало Reuters із посиланням на джерела.

Раніше США вже ввели цільові санкції проти кількох прокурорів і суддів суду, але занесення МКС у санкційний список стало б серйозною ескалацією, наголосило агентство.