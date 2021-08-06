США повернули частину викупу Colonial Pipeline після кібератаки – відслідкували Bitcoin

Кіберзловмисники на певному етапі використовують частину американської інфраструктури, що і дозволяє відомству легально повернути кошти

У США вдалося повернути більшу частину біткоїнів, які компанія Colonial Pipeline сплатила хакерам після кібератаки – вона є розпорядником одного з найбільших трубопроводів країни.

Для того, аби отримати доступ до своїх файлів, компанія Colonial Pipeline сплатила хакерам 5 мільйонів доларів одразу після кібератаки. Транзакція відбулась у криптовалюті – компанія перерахувала на гаманець 70 біткоїнів.

Проте Мін’юст США та ФБР змогли відслідкувати переказ до криптогаманця угрупування DarkSide та повернути 63,7 біткоїнів. Через падіння курсу криптовалюти, в еквіваленті до долара сума значно впала – до близько 2,3 млн доларів.

Як розповіли у ФБР, кіберзловмисники на певному етапі використовують частину американської інфраструктури, що і дозволяє відомству легально повернути кошти. Так, ФБР отримало "особистий ключ", умовно – пароль, для доступу до активів за окремою адресою, куди раніше перевели кошти.

Нагадуємо:

Компанія Colonial Pipeline, що внаслідок кібератаки 7 травня заблокувала роботу одного з найбільших трубопроводів США, сплатила хакерам 5 млн доларів викупу за розблокування файлів.

Компанія Colonial Pipeline зазнала кібератаки 7 травня. Мережа щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни.

Тоді компанія повідомила, що перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати кібератаку. Через напад уряд США оголосив надзвичайний стан . 13 квітня компанія почала відновлювати роботу трубопроводу.

Згодом з’ясувалося, що злочинне угрупування DarkSide, яке, як вважається, стоїть за кібератакою на американський трубопровід Colonial Pipeline, - з Росії.