США пригрозили Угорщині та Словаччині за продовження закупівель нафти з росії

За словами Грема, Будапешт та Братислава побачать наслідки, якщо не відмовляться від енергоресурсів з рф.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у питанні закупівлі Європою російської нафти усе залежить від Угорщини та Словаччини.

У соцмережі X він наголосив, що вони мають взяти на себе зобов'язання допомогти припинити війну в Україні, а якщо ж ні, то будуть наслідки.

Грем написав, що президент Дональд Трамп правий, коли вимагає від європейців припинити купувати нафту з рф. Водночас гарна новина, за його словами, полягає в тому, що Європа "суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу".

"Що стосується купівлі російської нафти, то зараз практично все залежить від Угорщини та Словаччини. Я сподіваюся і очікую, що вони незабаром візьмуть на себе зобов'язання допомогти нам припинити цю кровопролиття. Якщо ні, то наслідки мають бути і будуть", — наголосив він.