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США припустили ймовірність конфлікту між Південною Кореєю і КНДР у найближчі місяці – NYT

26 січня 2024, 12:53
США припустили ймовірність конфлікту між Південною Кореєю і КНДР у найближчі місяці – NYT
Фото: з відкритих джерел
Це відбувається на тлі відкритої ворожої політики північнокорейського лідера Кім Чен Ина до південних сусідів.

У США припустили ймовірність того, що КНДР невдовзі може застосувати військові дії проти Південної Кореї. 

Про це повідомляє видання The New York Times.

На думку посадовців США, жорстка риторика північнокорейського лідера стосовно Південної Кореї є частиною схеми провокацій. Втім, зважаючи на посилення агресивності заяв, їх варто сприймати серйозно.

Американські урядовці уточнюють, що не вбачають "неминучого ризику повномасштабної війни на Корейському півострові". Водночас вони зауважують, що Пхеньян все ж таки б міг завдавати ударів таким чином, щоб уникнути швидкої ескалації.

Як приклад, у США навели інцидент з обстрілом південнокорейського острова Йопхьондо у 2010 році, коли КНДР та Південна Корея обмінялись артилерійським вогнем. Внаслідок цього тоді загинуло декілька цивільних та військових з обох сторін, однак врешті обстріли були припинені.

На думку американських посадовців, більш агресивна позиція Кіма стала очевидною після серії запусків крилатих ракет, випробування нового озброєння, а також відмови від ідеї мирного возз’єднання з Південною Кореєю. Крім того, диктатора "надихає" поглиблення співпраці з росією.

Водночас у США поки не бачать ознак того, що Північна Корея готується до великої війни. Зокрема дану думку підтверджує рішення передати рф артилерійські боєприпаси і балістичні ракети.

 

СШАКНДРПівденна Кореявійна в Україніросія окупанти

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