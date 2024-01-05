США скликали Радбез ООН через використання москвою балістики від Пхеньяна

Питання постачання Північною Кореєю балістичних ракет росії і подальше їх використання проти України стане головною темою дискусії в Радбезі ООН вже 10 січня.

Про це йдеться в заяві посла США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Ми піднімемо це питання на брифінгу Ради Безпеки 10 січня по Україні. І ми продовжимо зміцнювати співпрацю з метою вирішення проблеми зброї масового знищення та балістичних ракетних програм КНДР", - сказала пані посол.

За інформацією США, КНДР нещодавно надала росії пускові установки і кілька десятків балістичних ракет, після чого 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з них по території України, а вже 2 січня ще кілька балістичних ракет КНДР.

"Ми очікуємо, що росія використає додаткові ракети з КНДР для знищення більшої кількості об'єктів цивільної інфраструктури України та вбивств українських цивільних осіб", - написано в заяві.

Томас-Грінфілд додала, що США продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами над виявленням, викриттям й протидією спробам РФ придбати військову техніку у КНДР або будь-якої іншої держави, яка готова підтримати її війну в Україні.

Вчора Білий дім заявив, що росія обстрілювала Україну балістичними ракетами, отриманими від КНДР.