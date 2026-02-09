Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США спростували заяву Зеленського про "літній дедлайн" миру

09 лютого 2026, 19:07
США спростували заяву Зеленського про
Джерело: .ukrinform
Посол США наголосив, що Вашингтон не встановлював жодних термінів для закінчення війни в Україні і зосереджений на швидкому мирному врегулюванні.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заперечив заяву президента України Володимира Зеленського про нібито встановлений Вашингтоном кінцевий термін для укладення мирної угоди до початку літа.

Як повідомляє The Guardian, Вітакер наголосив, що США не визначали жодних дедлайнів і просто прагнуть якнайшвидшого припинення бойових дій.

"Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися і обидві сторони сіли за стіл переговорів для мирної угоди. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше", – заявив дипломат.

Вітакер підкреслив, що встановлення конкретних термінів у таких умовах є "дуже небезпечним". 

"Ми просто зробимо це, коли буде готово. У кінцевому підсумку обидві сторони, росіяни та українці, повинні погодитися на будь-яку угоду", – додав він.

Коментарі посла прозвучали після слів Зеленського, що США нібито пропонують завершити війну до початку літа через наближення виборів до Конгресу. 

Раніше ми писали, що США прагнуть завершити війну в Україні до червня.

 

 
СШАМирна угода

Останні матеріали

Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється