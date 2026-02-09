США спростували заяву Зеленського про "літній дедлайн" миру

Посол США наголосив, що Вашингтон не встановлював жодних термінів для закінчення війни в Україні і зосереджений на швидкому мирному врегулюванні.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заперечив заяву президента України Володимира Зеленського про нібито встановлений Вашингтоном кінцевий термін для укладення мирної угоди до початку літа.

Як повідомляє The Guardian, Вітакер наголосив, що США не визначали жодних дедлайнів і просто прагнуть якнайшвидшого припинення бойових дій.

"Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися і обидві сторони сіли за стіл переговорів для мирної угоди. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше", – заявив дипломат.

Вітакер підкреслив, що встановлення конкретних термінів у таких умовах є "дуже небезпечним".

"Ми просто зробимо це, коли буде готово. У кінцевому підсумку обидві сторони, росіяни та українці, повинні погодитися на будь-яку угоду", – додав він.

Коментарі посла прозвучали після слів Зеленського, що США нібито пропонують завершити війну до початку літа через наближення виборів до Конгресу.

