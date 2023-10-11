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ПОЛІТИКА

США стурбовані новими ризиками для американських військ на Близькому Сході на тлі кризи в Ізраїлі – Politico

11 жовтня 2023, 21:32
США стурбовані новими ризиками для американських військ на Близькому Сході на тлі кризи в Ізраїлі – Politico
Фото: AFP
Події в Ізраїлі "відкривають нові можливості", вважають у Пентагоні.

Пентагон стурбований можливістю нових нападів на американські війська, дислоковані на Близькому Сході, з боку Ірану і його маріонеткових сил через продовження загострення конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу. 

Чиновники Міноборони США особливо занепокоєні тим, що іранські маріонеткові групи в Іраку і Сирії або іранські сили в Перській затоці можуть скористатися нестабільністю в регіоні для нападу на американські або партнерські сили, що діють в цих двох країнах – як вони це робили в минулому, сказали два чиновники Міноборони.

Про це повідомляє Politico.

"Це дає таку можливість", – сказав один з чиновників на умовах анонімності.

Збройні сили США на Близькому Сході «знають про зловмисників, які можуть спробувати скористатися конфліктами і нестабільністю в регіоні», сказав майор Джеффрі Кармайкл, речник американської військової операції з протидії ІДІЛ в Сирії та Іраку.

"Ми не дозволимо огидним акторам втягнути нас в операції, які відволікають нас від нашої місії", – сказав Кармайкл. 

Він не назвав Іран, але сказав: "Не робіть помилки, ми залишаємо за собою наше невід'ємне право на самооборону, коли ми стикаємося із загрозами, які ставлять наші сили під загрозу".

Представники Пентагону відмовилися повідомити, чи були вжиті якісь додаткові заходи для захисту американських військ в Іраку і Сирії, посилаючись на оперативну безпеку.

Однак міністр оборони Ллойд Остін віддав наказ про розгортання авіаносної ударної групи в східному Середземномор'ї і додаткової кількості винищувачів на Близькому Сході у відповідь на напад на Ізраїль, а також розглядає можливість відправки другого авіаносця в цей регіон. Ці сили можуть бути використані для реагування на будь-які атаки на американські війська.

СШАІзраїльБлизький Східармія США

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