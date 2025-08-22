США та європейські союзники завершили розробку варіантів військової підтримки України — Reuters

Розгляд можливих гарантій безпеки розпочався після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв захистити Україну в межах потенційної угоди про припинення війни.

Військові керівництва США та низки європейських країн підготували варіанти військової підтримки України, які найближчим часом представлять радникам із національної безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Збройні сили США.

Розгляд можливих гарантій безпеки розпочався після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв захистити Україну в межах потенційної угоди про припинення війни. З 19 по 21 серпня у Вашингтоні відбулися зустрічі начальників штабів США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України.

Посадовці попередили, що узгодження остаточних рішень може зайняти час, адже пропозиції мають бути і військово доцільними, і прийнятними для кремля.

Серед можливих сценаріїв обговорювалася відправка європейських військ до України під командуванням США. Водночас МЗС росії категорично відкинуло ідею розгортання військ НАТО для забезпечення мирної угоди.

Трамп згодом заявив, що не планує відправляти американських військових в Україну, але розглядає інші форми участі США — зокрема надання додаткових систем ППО та запровадження безпольотної зони за участю американських винищувачів.

Президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловили готовність розгорнути війська у післявоєнний період у складі "коаліції охочих". Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також сигналізував про відкритість до участі.

Питання гарантій безпеки обговорювалося 18 серпня у Вашингтоні під час зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні тоді наголосила, що першим кроком може стати механізм, подібний до статті 5 статуту НАТО.

Володимир Зеленський запропонував пакет закупівлі американської зброї на суму 90 мільярдів доларів, що має стати частиною гарантій.

Держсекретар США Марко Рубіо підкреслив, що після війни Україна зможе укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи, і Вашингтон уже працює над цим.

Для підготовки переговорів із росією створено координаційну групу у складі держсекретаря Марко Рубіо, спецпредставника Стіва Віткоффа та віцепрезидента Джей Ді Венса. За даними WSJ, саме Рубіо може очолити робочу групу з підготовки проєкту безпекових гарантій для України.

Передбачається, що ці гарантії включатимуть: військову присутність союзників, системи протиповітряної оборони, поставки озброєння та міжнародний моніторинг припинення бойових дій.