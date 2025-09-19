США вшосте наклали вето на заклик ООН до припинення вогню в Газі

Усі 14 інших членів Ради Безпеки проголосували за проєкт резолюції, в якому гуманітарну ситуацію в Газі назвали катастрофічною

США вшосте наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, яка вимагала б негайного та постійного припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Як заявила заступниця посланника США з питань Близького Сходу Морган Ортагус, що текст недостатньо засуджує Хамас і не визнає права Ізраїлю на самозахист.