Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США вшосте наклали вето на заклик ООН до припинення вогню в Газі

19 вересня 2025, 13:13
США вшосте наклали вето на заклик ООН до припинення вогню в Газі
Фото: Укрінформ
Усі 14 інших членів Ради Безпеки проголосували за проєкт резолюції, в якому гуманітарну ситуацію в Газі назвали катастрофічною
США вшосте наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, яка вимагала б негайного та постійного припинення вогню в Газі та звільнення заручників.
 
Про це пише ВВС.
 
Як заявила заступниця посланника США з питань Близького Сходу Морган Ортагус, що текст недостатньо засуджує Хамас і не визнає права Ізраїлю на самозахист.
 
Усі 14 інших членів Ради Безпеки проголосували за проєкт резолюції, в якому гуманітарну ситуацію в Газі назвали катастрофічною та закликали Ізраїль скасувати всі обмеження на допомогу.
 
Водночас гуманітарне управління ООН попередило, що в Газі руйнуються останні "рятівні лінії" для цивільних, адже Ізраїль розширює військову операцію.
 
Виступаючи перед голосуванням, Ортагус сказала, що опозиція Вашингтона до резолюції "не повинна бути несподіванкою". 
 
Після голосування члени ООН швидко відреагували, висловивши своє розчарування.
 
Голосування відбулося за кілька днів до Генасамблеї ООН, де очікується, що провідні союзники США, зокрема Велика Британія, визнають незалежну палестинську державу.
 
У Газі триває масова втеча цивільних через наступ ізраїльських танків та військ, які на третій день наземної операції просуваються вглиб міста.
 
Речниця гуманітарного управління ООН Ольга Черевко назвала ситуацію в Газі катастрофічною.

 

ООНвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється