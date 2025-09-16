США ввели санкції проти мережі, що допомагає Ірану обходитись без нафтового ембарго

Це вже не перший випадок посилення санкцій проти Ірану.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти понад десяти фізичних та юридичних осіб в Ірані, Гонконзі та ОАЕ, які сприяють Тегерану отримувати прибутки від продажу нафти всупереч міжнародному ембарго.

Як повідомляє Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, під обмеження потрапили двоє фінансових посередників в Ірані та понад десяток осіб і компаній, що координують перекази коштів від продажу іранської нафти. Ці доходи йдуть на користь сил "Кудс" та Міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану (MODAFL).

У Мінфіні США зазначили, що подібні мережі тіньового банкінгу зловживають міжнародною фінансовою системою, допомагаючи Ірану обходити санкції через закордонні підставні компанії та криптовалюту. Отримані доходи, за даними США, використовуються для підтримки терористичних проксі-угруповань, розробки передових озброєнь, а також виробництва балістичних ракет та дронів, які загрожують безпеці США та їхніх союзників.

Це вже не перший випадок посилення санкцій проти Ірану: у серпні OFAC оголосило обмеження проти мережі "тіньового флоту", яка незаконно постачала нафту до Китаю, у липні – проти фінансової мережі в Гонконзі, ОАЕ та Туреччині, а у червні санкції були розширені для запобігання поширенню ядерної зброї. Раніше США також вводили обмеження проти мереж, що постачають паливо для іранських ракет, та учасників нафтової та нафтохімічної промисловості Ірану.