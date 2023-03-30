Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

США виділять $9,5 млрд на підтримку демократії, прав людини та належного врядування в усьому світі – Білий дім

30 березня 2023, 14:05
США виділять $9,5 млрд на підтримку демократії, прав людини та належного врядування в усьому світі – Білий дім
Фото: DW
Крім того, президент США Джо Байден у рамках саміту на підтримку демократії також оголосив про виділення 690 млн доларів для підтримки демократії, ЗМІ та вільних виборів у всьому світі.

Сполучені Штати оголосили про виділення на підтримку демократії у всьому світі 9,5 млрд доларів за три роки.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"У 2022, 2023 та 2024 фінансових роках Сполучені Штати вже інвестували і збираються виділити близько 9,5 млрд доларів, працюючи з Конгресом та за умови наявності асигнувань, для підтримки демократії, прав людини та більш ефективного державного управління у всьому світі", - йдеться у заяві Білого дому.

Крім того, президент США Джо Байден у рамках саміту на підтримку демократії також оголосив про виділення 690 млн доларів для підтримки демократії, ЗМІ та вільних виборів у всьому світі.

Раніше у Білому домі заявили, що витрати на міжнародну допомогу та інвестиційні програми, прикладом яких є підтримка України, зміцнять лідерство Вашингтона за кордоном та просунуть інтереси безпеки США.

білий дімдопомогапідтримка демократії

Останні матеріали

Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Політика
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється