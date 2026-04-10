США вимагатимуть звільнення своїх громадян на переговорах з Іраном – WP

Під час майбутніх переговорів з Іраном адміністрація президента США Дональда Трампа планує порушити питання звільнення американців, яких утримують в Ірані.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, американська сторона має намір вимагати звільнення щонайменше шести громадян США. Наразі вони перебувають під вартою в Ірані, і Вашингтон вважає, що Тегеран може використовувати їх як інструмент політичного тиску.

Серед затриманих, про яких відомо WP, — Хекматі, американець іранського походження, ювелір із Нью-Йорка. Його заарештували за звинуваченням у відвідуванні Ізраїлю, хоча він заявляє, що був там за понад десять років до арешту.

Також у справі фігурує Валізаде — подвійний громадянин, який раніше працював журналістом для Radio Farda, що фінансується урядом США. Його затримали після повернення до Ірану у 2024 році, коли він відвідував літніх батьків. Згодом його засудили до 10 років ув’язнення за "співпрацю з ворожим урядом".

Адміністрація Трампа офіційно визнала обох чоловіків незаконно затриманими з політичних причин. Хекматі отримав цей статус у березні.

Вночі 8 квітня Трамп оголосив про двотижнє перемир'я з Іраном. Тегеран опублікував 10-пунктний мирний план, що передбачає припинення вогню, виведення американських військ із регіону та скасування санкцій. Після цього нафтові ціни пішли вниз, однак аналітики не очікують повернення до довоєнних рівнів — через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні.

Президент США Дональд Трамп вважає, що про успішність переговорів з Іраном у Пакистані можна буде зробити висновок через 24 години.