США вимагатимуть звільнення своїх громадян на переговорах з Іраном – WP

10 квітня 2026, 21:55
США вимагатимуть звільнення своїх громадян на переговорах з Іраном – WP
з вільних джерел
Американська сторона має намір вимагати звільнення щонайменше шести громадян США.

Під час майбутніх переговорів з Іраном адміністрація президента США Дональда Трампа планує порушити питання звільнення американців, яких утримують в Ірані.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, американська сторона має намір вимагати звільнення щонайменше шести громадян США. Наразі вони перебувають під вартою в Ірані, і Вашингтон вважає, що Тегеран може використовувати їх як інструмент політичного тиску.

Серед затриманих, про яких відомо WP, — Хекматі, американець іранського походження, ювелір із Нью-Йорка. Його заарештували за звинуваченням у відвідуванні Ізраїлю, хоча він заявляє, що був там за понад десять років до арешту.

Також у справі фігурує Валізаде — подвійний громадянин, який раніше працював журналістом для Radio Farda, що фінансується урядом США. Його затримали після повернення до Ірану у 2024 році, коли він відвідував літніх батьків. Згодом його засудили до 10 років ув’язнення за "співпрацю з ворожим урядом".

Адміністрація Трампа офіційно визнала обох чоловіків незаконно затриманими з політичних причин. Хекматі отримав цей статус у березні.

Вночі 8 квітня Трамп оголосив про двотижнє перемир'я з Іраном. Тегеран опублікував 10-пунктний мирний план, що передбачає припинення вогню, виведення американських військ із регіону та скасування санкцій. Після цього нафтові ціни пішли вниз, однак аналітики не очікують повернення до довоєнних рівнів — через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні.

Президент США Дональд Трамп вважає, що про успішність переговорів з Іраном у Пакистані можна буде зробити висновок через 24 години.

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
Більше публікацій

