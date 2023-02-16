США занепокоєні тим, що Іран та інші країни допомагають росії у створенні чіпів – Bloomberg

Китай заявив, що Вашингтон повинен припинити надсилати зброю, якщо він хоче, щоб конфлікт закінчився.

росія продовжує отримувати доступ до іноземних мікросхем і технологій через посередників в особі Ірану та інших країн, і наразі країни Великої сімки обговорюються санкції проти цих компаній.

Про це заявила помічниця міністра торгівлі США з питань експорту Теа Кендлер, повідомляє Bloomberg .

"росія звернулася до інших країн, якщо ви можете собі уявити партнерів Ірану і Північної Кореї, щоб заповнити деякі прогалини в своїх закупівлях, які створюються через те, що наша продукція залишає російський ринок", – заявила вона. "Ми знаємо, що росія використовує іранські безпілотники в Україні, щоб вбивати мирних жителів".

Країни-члени Великої сімки наразі обговорюють, чи вводити санкції проти компаній у Китаї, Ірані та Північній Кореї, які можуть постачати росії деталі і технології військового призначення.

Раніше Китай відповів на заяви про те, що деякі його державні фірми можуть допомагати росії у війні в Україні, заявивши, що Вашингтон повинен припинити надсилати зброю, якщо він хоче, щоб конфлікт закінчився.

Адміністрація президента США Джо Байдена уклала угоду з Нідерландами та Японією про обмеження експорту до Китаю певного сучасного обладнання для виробництва мікросхем, повідомляє Bloomberg. Деталі угоди та обмежень, спрямованих на підрив військових та внутрішніх амбіцій Пекіна у сфері виробництва мікросхем, ще не були оприлюднені.

Нагадаємо, Китай заявляє, що експорт до росії відповідає його законам і правилам.