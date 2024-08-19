США заперечили, що забороняють удари Storm Shadow по росії – The Telegraph

У НАТО не можуть визначитися, хто саме блокує заборону для України бити по російській території.

Україна досі не отримала дозвіл на застосування крилатих ракет Storm Shadow на території росії. У США заперечують, що саме вони блокують цей дозвіл.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що ракети Storm Shadow є спільною розробкою Великої Британії, Франції та США. Але у Білому домі спростували інформацію про те, що саме Америка блокує використання Україною цих ракет для ударів по рф.

Офіційний представник адміністрації Байдена повідомив The Telegraph, що офіційного запиту від України на запуск цих ракет через російський кордон не надходило.