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США заперечили, що забороняють удари Storm Shadow по росії – The Telegraph

19 серпня 2024, 16:35
США заперечили, що забороняють удари Storm Shadow по росії – The Telegraph
У НАТО не можуть визначитися, хто саме блокує заборону для України бити по російській території.
Україна досі не отримала дозвіл на застосування крилатих ракет Storm Shadow на території росії. У США заперечують, що саме вони блокують цей дозвіл.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Зазначається, що ракети Storm Shadow є спільною розробкою Великої Британії, Франції та США. Але у Білому домі спростували інформацію про те, що саме Америка блокує використання Україною цих ракет для ударів по рф.
 
Офіційний представник адміністрації Байдена повідомив The Telegraph, що офіційного запиту від України на запуск цих ракет через російський кордон не надходило.
 
Разом з тим "добре обізнаний" американський чиновник сказав, що 90% російських винищувачів вже було переміщено на авіабази за межами 155-мильної зони дії ракет Storm Shadow. 
 
"росія припускала, що США чи інші західні країни можуть зрештою надати їм дозвіл на використання ракет далекого радіусу дії в Росії, і вони просто внесли корективи на цьому етапі", — сказав він.
 
За словами цього чиновника, тепер, якщо Україна справді отримає дозвіл на використання ракет в росії, це вже не матиме такого ефекту, як дехто сподівається

 

війна в УкраїніStorm Shadowросія окупанти

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