США заявляють, що не мають політики штовхати Україну на переговори з росією

За непідтвердженими даними, США потихеньку послаблюють підтримку в надії, що це спонукає Україну почати переговори про припинення вогню.

Сполучені Штати не проводять політику підштовхування України до переговорів із росією.

Про це заявив помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн, повідомляє Sky News.

За непідтвердженими даними, США потихеньку послаблюють підтримку в надії, що це спонукає Україну почати переговори про припинення вогню.

Однак ніхто з офіційних осіб США не говорив про це публічно, а навпаки, вони заявили, що Сполучені Штати будуть підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, - попри побоювання, що наступного року внаслідок другого можливого президентства Дональда Трампа підтримка України може бути скорочена.

Україна і росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але поки що вони "на паузі". Президент Володимир Зеленський та інші представники влади наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки москва не виведе свої війська.

Американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.