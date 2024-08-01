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США заявили, що світ має визнати перемогу опозиції на виборах у Венесуелі — Bloomberg

01 серпня 2024, 12:09
США заявили, що світ має визнати перемогу опозиції на виборах у Венесуелі — Bloomberg
Фото з вільних джерел
Мадуро хоче ув’язнення опонентів.
США заявили, що світ має визнати, що опозиція Венесуели перемогла на виборах минулих вихідних, у той час як президент Ніколас Мадуро заявив, що його опоненти повинні бути ув’язнені на десятиліття.
 
Про це пише Bloomberg.
 
"Кожен бачить ‒ зрозуміло, що Едмундо Гонсалес Уррутія переміг Ніколаса Мадуро мільйонами голосів", ‒ сказав Браян Ніколс, головний дипломат США у справах Західної півкулі, на зустрічі Організації американських держав у Вашингтоні. 
 
Уряди світу повинні визнати “переважаючу” перемогу Гонсалеса, додав він.
 
Мадуро посилює свою риторику проти Гонсалеса та Марії Коріни Мачадо, колишньої депутатки, якій його уряд заборонив брати участь у недільних виборах. На пресконференції лідер соціалістів сказав, що вони “мають бути за ґратами” за нібито сприяння насильству після виборів і прагнення дестабілізувати його уряд.
 
Лідери опозиції кажуть, що вони мають переконливі докази того, що Гонсалес є законним переможцем виборів, посилаючись на дані з понад 80% виборчих дільниць країни. Виборчий орган Венесуели заявив, що Мадуро набрав близько 51% голосів.
 
Раніше чинний президент звернувся до Верховного суду країни, аби установа перевірила дані голосування виборчої комісії. Найвищий судовий орган Венесуели роками контролювався прихильниками режиму, які виносили рішення на їхню користь ‒ від примусового позбавлення власності з боку держави до заборони опозиційних політичних кандидатів.
 
"Цей крок ігнорує заклики адміністрації президента Джо Байдена, урядів країн “Групи семи” та союзників Колумбії та Бразилії дозволити прозорий облік результатів, посилюючи сумніви щодо легітимності голосування", ‒ зазначає видання.

 

ВенесуелаНіколас Мадуроросія окупантивійна в Україні

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