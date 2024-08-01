США заявили, що світ має визнати перемогу опозиції на виборах у Венесуелі — Bloomberg

Мадуро хоче ув’язнення опонентів.

США заявили, що світ має визнати, що опозиція Венесуели перемогла на виборах минулих вихідних, у той час як президент Ніколас Мадуро заявив, що його опоненти повинні бути ув’язнені на десятиліття.

"Кожен бачить ‒ зрозуміло, що Едмундо Гонсалес Уррутія переміг Ніколаса Мадуро мільйонами голосів", ‒ сказав Браян Ніколс, головний дипломат США у справах Західної півкулі, на зустрічі Організації американських держав у Вашингтоні.

Уряди світу повинні визнати “переважаючу” перемогу Гонсалеса, додав він.

Мадуро посилює свою риторику проти Гонсалеса та Марії Коріни Мачадо, колишньої депутатки, якій його уряд заборонив брати участь у недільних виборах. На пресконференції лідер соціалістів сказав, що вони “мають бути за ґратами” за нібито сприяння насильству після виборів і прагнення дестабілізувати його уряд.