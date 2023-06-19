Стало відомо, скільки українських дітей вилучили соцслужби в Європі

Через відмінності у законодавстві, у європейських країнах трапляються випадки відібрання дитини у людей, з якими вона перебуває.

Про це повідомила представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова в інтерв’ю Радіо Свобода.

Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть залучити поліцію і вилучити дитину із сім'ї.

"Тут – недопрацювання з боку України. Тому що ми мали повідомити людей, сказати: "Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури". Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку. Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цією історією, моніторити ситуацію, надавати правову допомогу жінкам або сім'ям, які опинилися в такій ситуації", - пояснила посадовиця.

"Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали, дві речі – правову допомогу і переклад. Тому що далі, щоб вони могли представляти свої інтереси в суді, вони мають мати адвоката і перекладача", - додала вона.

Родичі відібраних дітей мають обов'язково звернутися до консульського відділу, їх поінформувати. Тому що саме консули здійснюють офіційне представництво України за кордоном.

"І також вони можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини, ми візьмемо це питання на контроль, будемо комунікувати з консулом, з міжнародними партнерами для врегулювання цієї ситуації", - резюмувала Ірина Суслова.