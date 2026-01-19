Стармер прокоментував заяви Трампа про Гренландію

Стармер закликає до "спокійного вирішення" питання Гренландії.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що він не вважає, що президент США Дональд Трамп насправді розглядає можливість військових дій проти Гренландії.

Про це інформує The Guardian.

"Я так не думаю. Я вважаю, що це питання можна і потрібно вирішити шляхом спокійних переговорів. Однак не зовсім впевнений, що Данія та інші європейські союзники поділяють цю думку, або що вони дуже вірять у "спокійні обговорення" з Трампом", — повідомив він.

В агентстві додають, що минулого тижня Данія вже зробила крок у цьому напрямку, провівши зустріч на високому рівні з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і державним секретарем Марко Рубіо та ухваливши створення робочої групи щодо Гренландії. Після чого почала надходити дедалі більш різка і загрозлива риторика з боку США.

Нагадаємо, лідери ЄС та їхні делегації, які зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом і американськими посадовцями на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, готуються змістити фокус уваги з України на Гренландію і оголошення нових американських тарифів.