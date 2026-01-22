Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Стармер привітав відмову Трампа від мит і закликав зміцнювати безпеку Гренландії

22 січня 2026, 14:56
Стармер привітав відмову Трампа від мит і закликав зміцнювати безпеку Гренландії
Фото: Getty Images
Стармер попередив, що тепер почнеться "важкий шлях" зміцнення безпеки Гренландії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що рішення президента США відмовитись від запровадження тарифів проти тих країн, які не погоджувались з його позицією щодо Гренландії, є "хорошою новиною".

Заяву очільника британського уряду наводить The Guardian.

У цьому контексті Стармер також попередив, що тепер почнеться "важкий шлях" зміцнення безпеки Гренландії.

"І, можливо, ви бачили, але добре, що вчора загроза введення мит проти Великої Британії була знята, і тепер ми можемо розпочати важку роботу та шукати шляхи вирішення питання безпеки в Арктиці, що може здаватися далеким і досить віддаленим, але насправді це має значення для всіх нас з точки зору безпеки та захисту нашої країни", – сказав у спілкуванні з місцевими жителями під час візиту до Хартфордширу.

Він також додав, що "на нас чекає важка робота з пошуку кращого шляху для забезпечення безпеки нашої країни, Європи та всього світу".

Нагадаємо, після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив, що не буде вводити додаткові мита проти європейських країн. Однак умовою є укладення угоди щодо Гренландії.

Як повідомило The New York Times, вищі військові чини країн-членів НАТО обговорили компроміс, за яким Данія може передати США суверенітет над невеликими ділянками землі в Гренландії.

