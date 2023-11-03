Стаття Залужного може підживлювати дискусію щодо військової допомоги США – Politico

Оцінка українського генерала про те, що війна з рф зайшла в глухий кут, розпалює партизанські пристрасті, адже дебати про допомогу Києву ухвалює Конгрес.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

"Приголомшливе зізнання генерала Валерія Залужного відлунює у Капітолії, де республіканці стверджують, що його коментар є приводом для перегляду американської підтримки Києва доти, доки це необхідно. І це може зробити підйом України в гору проти росії та в залах Конгресу ще крутішим", - пише Politico.

Сенат, швидше за все, схвалить збільшення допомоги Україні, але спікеру Палати представників Майку Джонсону потрібно переконувати більш скептично налаштованих колег.

"Заяви Залужного, схоже, мали на меті вплинути на дебати в американському Конгресі. Генерал, як і президент України Володимир Зеленський, відчайдушно потребує більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет більшої дальності та артилерії, щоб прорвати російську оборону", - йдеться в статті.

Київ все більше прагне вийти за рамки очікуваної допомоги і хоче розпочати партнерство з американською та європейською оборонною промисловістю, щоб укласти угоди про спільне виробництво, щоб мати змогу створювати власну зброю.

Сенатор Джей Венс відкрито закликає припинити військову допомогу Києву. Нещодавно знов заявив, що висловлювання Залужного свідчать про глибокі розбіжності в українському керівництві.

"Військові цілі Зеленського не відповідають дійсності, і деякі з його найближчого оточення відштовхують його", - сказав Венс.

Він вважає, що війна мала закінчитися тим, що росія контролюватиме частину української території, а врегулювати її могли переговори.

Сенатор Джош Хоулі теж скептично ставиться до збільшення допомоги Україні. Він сказав, що відвертість Залужного пробила велику діру в політиці щодо України.

За його словами, позиція України полягає в тому, що ми повинні продовжувати фінансувати її в усіх аспектах, а не лише у військовому, ми повинні надати гроші на пенсії та все інше, щоб ситуація не зайшла в глухий кут.

"Це викликає питання, якою буде стратегія в ендшпілі: Який тут план? Я не думаю, що у них є план" - додав Джош Хоулі.

"Оцінка Залужного збігається з тим, що нам повідомляли", - сказав сенатор Бен Кардін, голова Комітету у закордонних справах Сенату США.

"Була надія, що вони досягнуть більших успіхів", - продовжив він.

Аргументи Венса і Хоулі все ще лишаються думкою меншості в Сенаті, адже більшість сенаторів від обох партій все ще заявляють, що хочуть продовжувати допомагати Україні вийти з "глухого кута".

Але кількість противників цього збільшується, особливо коли увага США переключилася на допомогу Ізраїлю.

Politico пише, що коментарі Залужного не послабили підтримку з боку найактивніших прихильників України в Конгресі.

Так, член Комітету з питань Збройних сил та сенатор Річард Блюментал наголосив, що природа війни в Україні така, що вона буде миля за милею.

"Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що це життєво важливо для американської національної безпеки, навіть якщо гігантського прориву не буде", - сказав Блюментал.

Нагадаємо, що Залужний для The Economist написав про стратегії для перемоги.

Вона спричина активні дискусії в усьому світі.

Навіть ​​у кремлі відреагували на його статтю.