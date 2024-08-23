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Ставлення росіян до путіна різко погіршилось після операції ЗСУ у Курській області – NYT

23 серпня 2024, 09:09
Ставлення росіян до путіна різко погіршилось після операції ЗСУ у Курській області – NYT
Фото: з вільного доступу
Позитивне ставлення до путіна зберігається у москві, де влада жорстко контролює ЗМІ та суспільні дискусії.

Ставлення жителів росії до диктатора путіна погіршилось після того, яка ЗСУ почали операцію у Курській області.

Про це пише видання The New York Times, посилаючись на дослідження компанії FilterLabs AI.

Спеціалісти проаналізували коментарі росіян у соцмережах та інших платформах і дійшли висновку, що операція ЗСУ у Курській області стала провалом для російської влади.
 
Згідно з аналізом, позитивне ставлення до диктатора путіна стало знижуватись ще торік, колі лідер "вагнерівців" Євген Прігожин влаштував військовий заколот. Але після початку операції ЗСУ у Курській області, зміна настроїв різко погіршилась для російської влади.
 
"Реакція путіна на вторгнення була розцінена у найкращому разі як неадекватна, а в гіршому — як образлива", - заявив генеральний директор FilterLabs Джонатан Тойбнер.
 
Позитивне ставлення до путіна зберігається у москві, де влада жорстко контролює ЗМІ та суспільні дискусії. ʼ Але навіть у столиці рф  думка про путіна погіршилась, хоч і не так різко, як в інших регіонах. Особливо високо розчарування зростає у російських регіонах.
 
Видання пише, що наразі рано оцінювати, чи буде завдасть операція ЗСУ у Курській області довготривалого удару по рейтингу путіна, оскільки його авторитет стрімко зріс після того, як заколот Прігожина припинився.
 
Разом з тим Ккремль постійно втрачає популярність, що може стати проблемою для продовження війни проти України. Зокрема, найбільше настрої серед населення погіршились у тих регіонах, які є основою для набору людей до армії, а стратегія Кремля у сфері вербування залежить від здатності керувати сприйняттям війни.
 
"Якщо престиж і популярність путіна впадуть у цих ключових регіонах (особливо якщо росіяни відчують, що війна йде погано), кремлю буде складніше поповнити свої військові лави", - йдеться в аналізі FilterLabs.
 
Національні ЗМІ все ще подають новини так, як цього хоче кремль, але на регіональному рівні видання не схильні "прикрашати" реальність.
Владімір Путінопитуваннявійна в Україніросія окупанти

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