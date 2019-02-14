Субсидії "на руки": перед виборами 4 мільйони сімей отримають по 1,5 тисячі
Про це йшла мова під час селекторної наради під головуванням міністра соціальної політики Андрія Реви, повідомляє прес-служба Мінсоцу.
Як наголошується, готівкова форма буде застосована до одержувачів, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Це близько 4 млн домогосподарств.
"Уже у березні 2019 року ці домогосподарства отримають готівкові кошти у розмірі призначеної їм субсидії за лютий, у середньому це становить близько 1,5 тисячі гривень. Аналогічні виплати вони отримають у квітні (за березень) та травні (за квітень) 2019 року", - йдеться у повідомленні.
"Виплата субсидій у готівковій формі буде здійснюватися органами Пенсійного фонду тим особам, які одержують пенсії (близько 70 % всіх одержувачів), і таким же шляхом, як виплачуються пенсії: або перерахування коштів на пенсійні рахунки в банках, або виплата через поштові відділення, у тому числі з доставкою додому", - повідомляє прес-служба.
При цьому відзначається, що виплата субсидії буде проводитися одночасно з виплатою пенсії пенсіонерам.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні запустили безготівковий механізм монетизації субсидій. Однак незабаром після цього було прийнято "політичне рішення", щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже в готівковій формі з березня.
Видача субсидій готівкою збігається з періодом виборів президента.
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