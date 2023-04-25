Суд арештував активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн – СБУ

Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

Суд арештував активи дружини кума президента країни-агресора Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів" на загальну суму понад 1 млрд грн.

Про це повідомляють пресслужби СБУ, ОГП.

"За участі прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд арештував понад 1 млрд грн активів дружини колишнього народного депутата України, лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ, який позбавлений українського громадянства", - повідомили в ОГП.

Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

"Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь нашої держави", - заявили в СБУ.

В Службі безпеки нагадали, що раніше було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше ніж 6 млрд гривень.

Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

У лютому цього року слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі тривають слідчі дії.