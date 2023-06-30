Сувенірна продукція "Вагнера" злетіла в ціні після невдалого заколоту – Reuters

Не дивлячись на те, що путін назвав дії "вагнерівців" "зрадою" та "ударом у спину".

Ціни на товари з емблемою російського угруповання "Вагнер" – людським черепом на чорно-червоному тлі – різко зросли у росії після невдалого збройного заколоту, а покупці в інтернеті публікують схвальні відгуки і висловлюють підтримку найманцям.

Про це повідомляє Reuters.

Потижнева розбивка цін лідера електронної комерції Wildberries показала, наскільки зросли витрати. Нашивка із зображенням черепа, яку можна пришити до одягу, коштувала 294 рублів протягом 18-25 червня та зросла до 525 рублів ($6) у період з 25 по 29 червня.

"У зв'язку з ситуацією в країні покупка була спонтанною", – написала одна з покупців, Тетяна.

Ціни на чорну футболку із зображенням найманця "Вагнер" зі скрипкою підскочили цього тижня з 1 236 рублів до 1 650 рублів ($19).

Один з покупців, Володимир, написав у своєму відгуку про прапор "Вагнер" на Wildberries: "Приватна військова компанія Вагнера – найкраща. Успіхів вам, хлопці. Прапор чудовий".

24 червня найманців "Вагнера" захоплено вітали жителі Ростова-на-Дону, коли ті взяли під свій контроль південне російське місто. Президент владімір путін назвав їхні дії "зрадою" і "ударом у спину".

Компанії Wildberries і Ozon відмовилися коментувати різке зростання цін на сувенірну продукцію з символікою "Вагнер".

У той же час, маски засновника "Вагнер" Євгєнія Прігожина продавались у Санкт-Петербурзі, поряд з масками путіна, лідера Чечні Рамзана Кадирова і ув'язненого опозиційного політика Алєксєя Навального.