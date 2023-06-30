Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Сувенірна продукція "Вагнера" злетіла в ціні після невдалого заколоту – Reuters

30 червня 2023, 08:12
Сувенірна продукція
джерело novynarnia
Не дивлячись на те, що путін назвав дії "вагнерівців" "зрадою" та "ударом у спину".

Ціни на товари з емблемою російського угруповання "Вагнер" – людським черепом на чорно-червоному тлі – різко зросли у росії після невдалого збройного заколоту, а покупці в інтернеті публікують схвальні відгуки і висловлюють підтримку найманцям.

Про це  повідомляє Reuters.

Потижнева розбивка цін лідера електронної комерції Wildberries показала, наскільки зросли витрати. Нашивка із зображенням черепа, яку можна пришити до одягу, коштувала 294 рублів протягом 18-25 червня та зросла до 525 рублів ($6) у період з 25 по 29 червня.

"У зв'язку з ситуацією в країні покупка була спонтанною", – написала одна з покупців, Тетяна.

Ціни на чорну футболку із зображенням найманця "Вагнер" зі скрипкою підскочили цього тижня з 1 236 рублів до 1 650 рублів ($19).

Один з покупців, Володимир, написав у своєму відгуку про прапор "Вагнер" на Wildberries: "Приватна військова компанія Вагнера – найкраща. Успіхів вам, хлопці. Прапор чудовий".

24 червня найманців "Вагнера" захоплено вітали жителі Ростова-на-Дону, коли ті взяли під свій контроль південне російське місто. Президент владімір путін назвав їхні дії "зрадою" і "ударом у спину".

Компанії Wildberries і Ozon відмовилися коментувати різке зростання цін на сувенірну продукцію з символікою "Вагнер".

У той же час, маски засновника "Вагнер" Євгєнія Прігожина продавались у Санкт-Петербурзі, поряд з масками путіна, лідера Чечні Рамзана Кадирова і ув'язненого опозиційного політика Алєксєя Навального.

вагнерарф тероризмзаколот прігожина

Останні матеріали

Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще з Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще з Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється