Свідомий злочин кремля – Зеленський про чергову атаку рф

07 вересня 2025, 12:11
Він закликав світову спільноту нарешті використати свій вплив, аби змусити москву зупинити вбивства.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку рф по українських містах, назвавши її свідомим злочином та спробою затягнути війну. За його словами, світ має достатньо інструментів, щоб змусити Кремль зупинитися.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, це свідомий злочин і затягування війни", - заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що у Вашингтоні неодноразово звучали заяви про можливі санкції у випадку, якщо Росія відмовиться від переговорів. Також він наголосив на важливості виконання домовленостей, досягнутих під час переговорів у Парижі.

Окрему увагу президент приділив питанням посилення протиповітряної оборони. За його словами, кожна нова система ППО "рятує цивільних від цих підлих ударів".

"Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати. Потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає", - додав він.

Зазначимо, що армія рф побила власний антирекорд, запустивши понад 800 дронів по Україні.

 

РосіявійнаВолодимир Зеленський

